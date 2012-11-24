Это как вклад "До востребования", процент всегда ниже.[/quote]
можно подробнее?
в любой момент можно погасить все облигации с процентами? или только часть облигаций?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 06 тра, 2019 14:03
Это как вклад "До востребования", процент всегда ниже.[/quote]
можно подробнее?
в любой момент можно погасить все облигации с процентами? или только часть облигаций?
Додано: Пон 06 тра, 2019 14:51
только через газбанк
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Пон 06 тра, 2019 14:52
можно подробнее?
в любой момент можно погасить все облигации с процентами? или только часть облигаций?[/quote]
не знаю деталей, в такое не вкладывался
предположил
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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