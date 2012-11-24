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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 06 тра, 2019 14:03
rasmus написав:
ОВГЗ с досрочным погашением
кто объяснит? почему для ОВГЗ с досрочным погашением заранее известен процент и при этом он очень низкий?
Это как вклад "До востребования", процент всегда ниже.[/quote]
можно подробнее?
в любой момент можно погасить все облигации с процентами? или только часть облигаций?
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Додано: Пон 06 тра, 2019 14:51
vasyas написав:
Чи вийшло вже в когось на практиці купити ОВДП за валюту?
Через якого брокера купували?
только через газбанк
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Додано: Пон 06 тра, 2019 14:52
zoawlhxc написав: rasmus написав:
ОВГЗ с досрочным погашением
кто объяснит? почему для ОВГЗ с досрочным погашением заранее известен процент и при этом он очень низкий?
Это как вклад "До востребования", процент всегда ниже.
можно подробнее?
в любой момент можно погасить все облигации с процентами? или только часть облигаций?[/quote]
не знаю деталей, в такое не вкладывался
предположил
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Додано: Пон 06 тра, 2019 16:02
rasmus написав: zoawlhxc написав:
можно подробнее?
в любой момент можно погасить все облигации с процентами? или только часть облигаций?
не знаю деталей, в такое не вкладывался
предположил
тогда не понятно
если учесть что облигации всегда можно продать, порой даже выше номинала
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