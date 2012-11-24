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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 78798081
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:03

  rasmus написав:
ОВГЗ с досрочным погашением

кто объяснит? почему для ОВГЗ с досрочным погашением заранее известен процент и при этом он очень низкий?


Это как вклад "До востребования", процент всегда ниже.[/quote]
можно подробнее?
в любой момент можно погасить все облигации с процентами? или только часть облигаций?
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:51

  vasyas написав:Чи вийшло вже в когось на практиці купити ОВДП за валюту?
Через якого брокера купували?


только через газбанк
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:52

  zoawlhxc написав:
  rasmus написав:
ОВГЗ с досрочным погашением

кто объяснит? почему для ОВГЗ с досрочным погашением заранее известен процент и при этом он очень низкий?


Это как вклад "До востребования", процент всегда ниже.

можно подробнее?
в любой момент можно погасить все облигации с процентами? или только часть облигаций?[/quote]

не знаю деталей, в такое не вкладывался
предположил
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 16:02

  rasmus написав:
  zoawlhxc написав:можно подробнее?
в любой момент можно погасить все облигации с процентами? или только часть облигаций?


не знаю деталей, в такое не вкладывался
предположил

тогда не понятно
если учесть что облигации всегда можно продать, порой даже выше номинала
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 17:14

  zoawlhxc написав:
  rasmus написав:
  zoawlhxc написав:можно подробнее?
в любой момент можно погасить все облигации с процентами? или только часть облигаций?


не знаю деталей, в такое не вкладывался
предположил

тогда не понятно
если учесть что облигации всегда можно продать, порой даже выше номинала


ну так процент низкий
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rasmus
 
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  #<1 ... 78798081
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