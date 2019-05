Додано: Пон 06 тра, 2019 14:51

vasyas написав: Чи вийшло вже в когось на практиці купити ОВДП за валюту?

только через газбанк только через газбанк

