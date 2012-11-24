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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 06 тра, 2019 14:03
rasmus написав:
ОВГЗ с досрочным погашением
кто объяснит? почему для ОВГЗ с досрочным погашением заранее известен процент и при этом он очень низкий?
Это как вклад "До востребования", процент всегда ниже.[/quote]
можно подробнее?
в любой момент можно погасить все облигации с процентами? или только часть облигаций?
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Додано: Пон 06 тра, 2019 14:51
vasyas написав:
Чи вийшло вже в когось на практиці купити ОВДП за валюту?
Через якого брокера купували?
только через газбанк
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Додано: Пон 06 тра, 2019 14:52
zoawlhxc написав: rasmus написав:
ОВГЗ с досрочным погашением
кто объяснит? почему для ОВГЗ с досрочным погашением заранее известен процент и при этом он очень низкий?
Это как вклад "До востребования", процент всегда ниже.
можно подробнее?
в любой момент можно погасить все облигации с процентами? или только часть облигаций?[/quote]
не знаю деталей, в такое не вкладывался
предположил
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Додано: Пон 06 тра, 2019 16:02
rasmus написав: zoawlhxc написав:
можно подробнее?
в любой момент можно погасить все облигации с процентами? или только часть облигаций?
не знаю деталей, в такое не вкладывался
предположил
тогда не понятно
если учесть что облигации всегда можно продать, порой даже выше номинала
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Додано: Пон 06 тра, 2019 17:14
zoawlhxc написав: rasmus написав: zoawlhxc написав:
можно подробнее?
в любой момент можно погасить все облигации с процентами? или только часть облигаций?
не знаю деталей, в такое не вкладывался
предположил
тогда не понятно
если учесть что облигации всегда можно продать, порой даже выше номинала
ну так процент низкий
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Додано: Сер 08 тра, 2019 13:13
почему в результатах аукционов не пишут стоимость облигации, по которой они были проданы?
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Додано: Сер 08 тра, 2019 14:51
zoawlhxc написав:
почему в результатах аукционов не пишут стоимость облигации, по которой они были проданы?
рассчитать несложно, и там все исходя их % ставки и срока размещения - пропорция (от номинала, часто 1000)
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Додано: Сер 08 тра, 2019 15:22
rasmus написав: zoawlhxc написав:
почему в результатах аукционов не пишут стоимость облигации, по которой они были проданы?
рассчитать несложно, и там все исходя их % ставки и срока размещения - пропорция (от номинала, часто 1000)
надо делить Залучено коштів від розміщення облігацій (доларів США)
на Кількість проданих облігацій (шт.)
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Додано: Чет 09 тра, 2019 09:20
Стоимость облигации
zoawlhxc написав: rasmus написав: zoawlhxc написав:
почему в результатах аукционов не пишут стоимость облигации, по которой они были проданы?
рассчитать несложно, и там все исходя их % ставки и срока размещения - пропорция (от номинала, часто 1000)
надо делить Залучено коштів від розміщення облігацій (доларів США)
на Кількість проданих облігацій (шт.)
?
= ('Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій
' / 'Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
') * "Номінальна вартість
"
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Додано: Чет 09 тра, 2019 16:49
Живите своим умом!
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