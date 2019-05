Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:02

zzzzzz написав:



Мне интересно что входит в эту сумму?

Есть ли в этой статистике:

- Если физлица через банк - первичный дилер ОВГЗ вкладываются в ЦБ



Как понимаю банки, будучи первичным дилером ОВГЗ, могут сами и размещать, аккумулируя и привлеченные депозиты населения, не так ли ? Мне интересно что входит в эту сумму?Есть ли в этой статистике:- Если физлица через банк - первичный дилер ОВГЗ вкладываются в ЦБКак понимаю банки, будучи первичным дилером ОВГЗ, могут сами и размещать, аккумулируя и привлеченные депозиты населения, не так ли ?

"The quieter you become, the more you are able to hear"