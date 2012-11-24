Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 13 тра, 2019 17:14
zoawlhxc написав:
понятно
хотя конечно странно, что мешает выпустить новые облигации по номинальной цене?
ведь не удобно оценить какая нужна сумма на покупку
например есть 100 000, это 100 облигаций
а если цена выше номинала, то нужно предугадать и добавить неизвестно сколько денег чтобы купить те же 100 облигаций
На первичном чаще эта цена меньше номинала, ее подгоняют под % ставку.
Потому, если грубо говоря, % за год = 20%, то на указанную Вами сумму будет куплено 120 облигаций стоимостью 833.33 гр. за штуку.
А на выходе получите 120 облигаций по 1000 гр. за штуку и с минусом военного налога.
Так там считают.
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rasmus
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Додано: П'ят 17 тра, 2019 05:52
что еще узнал про облигации в долларе
оказывается после покупки овгз в банке, дальнейшее хранение должно происходить в этом же банке и нельзя перевести в другое хранилище также после покупки я не могу перевести облигации на чейто счет, только на свой
zoawlhxc
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Додано: П'ят 17 тра, 2019 10:27
zoawlhxc написав:
что еще узнал про облигации в долларе
оказывается после покупки овгз в банке, дальнейшее хранение должно происходить в этом же банке и нельзя перевести в другое хранилище
почему?
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J
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Додано: П'ят 17 тра, 2019 15:48
J так сказал брокер банк из первичных дилеров, возможно изза этого
zoawlhxc
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Додано: Суб 18 тра, 2019 05:56
еще вопрос- если облигации в $ выпускались ранее, продали часть с доходом 7%, через месяц опять продают эти же облигации, то доход будет такой же? или может поменяться?
zoawlhxc
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Додано: Нед 19 тра, 2019 20:52
Уважаемые!
Если брать у брокера то надо ли сообщать в ДФС информацию про свои доходы? Если мне SWIFT из забурга приходил, то как мне доказать законность средств? все свифты показать? Буду благодарный за совет. ИЛИ средства нужно/можно как-то отмыть? но тогда это будет не выгодно.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Додано: Пон 20 тра, 2019 17:57
не уверен, но могу предположить- если пришло по безналу в банк, то выгоднее сразу в этом же банке сделать покупку
zoawlhxc
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Додано: Пон 20 тра, 2019 19:15
ICU - валютні бумаги вниз
максимум UA4000199491 12.02.2020 6,75% YTM // при расчётах за доллар (50К+) UA4000199491 12.02.2020 5,50% YTM +0,10 грн к оферу межбанка //при расчётах за гривну
greenozon
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Додано: Вів 21 тра, 2019 21:25
Мінфін знизив ставки запозичень за короткостроковими ОВДП
https://minfin.com.ua/ua/2019/05/21/37824400/
greenozon
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Додано: Пон 27 тра, 2019 19:31
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