Додано: Пон 13 тра, 2019 17:14

zoawlhxc написав: понятно

хотя конечно странно, что мешает выпустить новые облигации по номинальной цене?

ведь не удобно оценить какая нужна сумма на покупку

например есть 100 000, это 100 облигаций

На первичном чаще эта цена меньше номинала, ее подгоняют под % ставку.

Потому, если грубо говоря, % за год = 20%, то на указанную Вами сумму будет куплено 120 облигаций стоимостью 833.33 гр. за штуку.

А на выходе получите 120 облигаций по 1000 гр. за штуку и с минусом военного налога.

"The quieter you become, the more you are able to hear"