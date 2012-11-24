RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 80818283
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2019 17:14

  zoawlhxc написав:понятно
хотя конечно странно, что мешает выпустить новые облигации по номинальной цене?
ведь не удобно оценить какая нужна сумма на покупку
например есть 100 000, это 100 облигаций
а если цена выше номинала, то нужно предугадать и добавить неизвестно сколько денег чтобы купить те же 100 облигаций


На первичном чаще эта цена меньше номинала, ее подгоняют под % ставку.
Потому, если грубо говоря, % за год = 20%, то на указанную Вами сумму будет куплено 120 облигаций стоимостью 833.33 гр. за штуку.
А на выходе получите 120 облигаций по 1000 гр. за штуку и с минусом военного налога.
Так там считают.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
Повідомлень: 1122
З нами з: 23.04.09
Подякував: 106 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 05:52

что еще узнал про облигации в долларе
оказывается после покупки овгз в банке, дальнейшее хранение должно происходить в этом же банке и нельзя перевести в другое хранилище
также после покупки я не могу перевести облигации на чейто счет, только на свой
zoawlhxc
 
Повідомлень: 152
З нами з: 22.06.16
Подякував: 21 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 10:27

  zoawlhxc написав:что еще узнал про облигации в долларе
оказывается после покупки овгз в банке, дальнейшее хранение должно происходить в этом же банке и нельзя перевести в другое хранилище

почему?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
Повідомлень: 4510
З нами з: 19.01.08
Подякував: 20 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 15:48

J так сказал брокер
банк из первичных дилеров, возможно изза этого
zoawlhxc
 
Повідомлень: 152
З нами з: 22.06.16
Подякував: 21 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2019 05:56

еще вопрос- если облигации в $ выпускались ранее, продали часть с доходом 7%, через месяц опять продают эти же облигации, то доход будет такой же? или может поменяться?
zoawlhxc
 
Повідомлень: 152
З нами з: 22.06.16
Подякував: 21 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2019 20:52

Уважаемые!

Если брать у брокера то надо ли сообщать в ДФС информацию про свои доходы? Если мне SWIFT из забурга приходил, то как мне доказать законность средств? все свифты показать?


Буду благодарный за совет.
ИЛИ средства нужно/можно как-то отмыть? но тогда это будет не выгодно.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 625
З нами з: 22.12.16
Подякував: 68 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 17:57

не уверен, но могу предположить- если пришло по безналу в банк, то выгоднее сразу в этом же банке сделать покупку
zoawlhxc
 
Повідомлень: 152
З нами з: 22.06.16
Подякував: 21 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 19:15

ICU - валютні бумаги вниз

максимум
UA4000199491 12.02.2020 6,75% YTM // при расчётах за доллар (50К+)

UA4000199491 12.02.2020 5,50% YTM +0,10 грн к оферу межбанка //при расчётах за гривну
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5161
З нами з: 01.06.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 21:25

Мінфін знизив ставки запозичень за короткостроковими ОВДП
https://minfin.com.ua/ua/2019/05/21/37824400/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5161
З нами з: 01.06.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 19:31

Визначний, ЗНАКОВИЙ день для України


https://www.clearstream.com/clearstream ... ne-1528556
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5161
З нами з: 01.06.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 80818283
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Chuprynka, IGNAT і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ? 1, 2, 3
Ірина_ » Пон 11 бер, 2019 10:32
28 3648
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 бер, 2019 16:03
greenozon
Когда фондовый рынок Украины начнет расти
alex_74 » Пон 11 бер, 2013 11:27
3 3641
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 кві, 2013 14:45
firef75
Как устроен фондовый рынок?
sansey » Суб 24 лис, 2012 19:14
1 2394
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лис, 2012 12:22
double-u

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (71417)
27.05.2019 21:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.