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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 82838485>
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 12:38

Re: Рынок ОВГЗ

https://www.rbc.ua/rus/news/sovet-nbu-r ... 38261.html --- Совет НБУ рекомендовал упростить доступ граждан к рынку гособлигаций
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 18:09

Національний банк України
2 мин. ·
Перша транзакція з українськими державними цінними паперами, номінованими в гривні, була проведена через мережу міжнародного депозитарію Clearstream.

Вчора офіційно запрацював прямий «лінк» з міжнародним депозитарієм, а вже сьогодні проведена перша транзакція.

«Лінк» відкрив можливість для іноземних інвесторів купувати українські державні облігації та розраховуватися за ними напряму через систему Clearstream.

Це полегшує доступ іноземних інвесторів до гривневих державних цінних паперів, зменшує для них операційні витрати на розрахунки та суттєво пришвидшує шлях від ухвалення інвестиційного рішення до завершення розрахунків.

Як працює прямий «лінк» з Clearstream, дивіться в презентації: http://bit.ly/2QsJo3C

Що дасть Україні «лінк» з Clearstream, читайте у повідомленні: http://bit.ly/2wpUMEg
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 20:33

Станом на 28.05.2019 р. портфель ОВДП мав наступну структуру:
https://minfin.com.ua/ua/blogs/vshapran/121787/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 10:22

Re: Рынок ОВГЗ

Господа, подскажите! Альфа Банк я так понимаю с физ лицами по ОВГЗ не работает. Там просто есть счета и карты.
Если в логистической доступности ПУМБ, Приват и Укрсиббанк, у кого на дынный момент выгоднее разместиться?
Прошу прощения если такой вопрос уже был!
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 17:46

  Shummi написав:Господа, подскажите! Альфа Банк я так понимаю с физ лицами по ОВГЗ не работает. Там просто есть счета и карты.
Если в логистической доступности ПУМБ, Приват и Укрсиббанк, у кого на дынный момент выгоднее разместиться?
Прошу прощения если такой вопрос уже был!

По фінансовій складовій вигідніше Півленний та Укргазбанк
ZaasIngus
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 19:32

Продажі гривневих облігацій внутрішньої держпозики на аукціонах 28 травня впали до рекордно низького для останніх місяців рівня в 1,23 мільярда гривень, і Мінфіну довелося повернути ставку 3-місячних паперів до 18% з 17,89% річних. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

https://minfin.com.ua/ua/2019/05/29/37909171/
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 19:34

  Shummi написав:Господа, подскажите! Альфа Банк я так понимаю с физ лицами по ОВГЗ не работает. Там просто есть счета и карты.
Если в логистической доступности ПУМБ, Приват и Укрсиббанк, у кого на дынный момент выгоднее разместиться?
Прошу прощения если такой вопрос уже был!



так, ваше питаня тут саме часте

найкраща і насвіжіша таблиця (банки, брокери) тут

https://finsee.com/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D ... %B4%D0%BF/
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 19:54

  greenozon написав: найкраща і насвіжіша таблиця (банки, брокери) тут /
Цифры по Укргазу не соответствуют реальности
Smitten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:21

Smitten

то напишіть ваші перевірені цифри
ця гілка якрза для того, щоб ділитись досвідом і фактами

дякую
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:23

Міністерство фінансів не вважає за доцільне вихід на міжнародні ринки капіталу до дострокових виборів до Верховної Ради, які призначені на 21 липня. Про це представники Мінфіну та місії МВФ повідомили інвесторам України

Що це значить

https://minfin.com.ua/ua/2019/05/31/37931156/
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