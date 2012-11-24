Національний банк України 2 мин. · Перша транзакція з українськими державними цінними паперами, номінованими в гривні, була проведена через мережу міжнародного депозитарію Clearstream.
Вчора офіційно запрацював прямий «лінк» з міжнародним депозитарієм, а вже сьогодні проведена перша транзакція.
«Лінк» відкрив можливість для іноземних інвесторів купувати українські державні облігації та розраховуватися за ними напряму через систему Clearstream.
Це полегшує доступ іноземних інвесторів до гривневих державних цінних паперів, зменшує для них операційні витрати на розрахунки та суттєво пришвидшує шлях від ухвалення інвестиційного рішення до завершення розрахунків.
Господа, подскажите! Альфа Банк я так понимаю с физ лицами по ОВГЗ не работает. Там просто есть счета и карты. Если в логистической доступности ПУМБ, Приват и Укрсиббанк, у кого на дынный момент выгоднее разместиться? Прошу прощения если такой вопрос уже был!
Shummi написав:Господа, подскажите! Альфа Банк я так понимаю с физ лицами по ОВГЗ не работает. Там просто есть счета и карты. Если в логистической доступности ПУМБ, Приват и Укрсиббанк, у кого на дынный момент выгоднее разместиться? Прошу прощения если такой вопрос уже был!
По фінансовій складовій вигідніше Півленний та Укргазбанк
Продажі гривневих облігацій внутрішньої держпозики на аукціонах 28 травня впали до рекордно низького для останніх місяців рівня в 1,23 мільярда гривень, і Мінфіну довелося повернути ставку 3-місячних паперів до 18% з 17,89% річних. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».
Shummi написав:Господа, подскажите! Альфа Банк я так понимаю с физ лицами по ОВГЗ не работает. Там просто есть счета и карты. Если в логистической доступности ПУМБ, Приват и Укрсиббанк, у кого на дынный момент выгоднее разместиться? Прошу прощения если такой вопрос уже был!
Міністерство фінансів не вважає за доцільне вихід на міжнародні ринки капіталу до дострокових виборів до Верховної Ради, які призначені на 21 липня. Про це представники Мінфіну та місії МВФ повідомили інвесторам України