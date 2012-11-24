то напишіть ваші перевірені цифри ця гілка якрза для того, щоб ділитись досвідом і фактами
дякую
Укргаз: - счет в гривне (текущий) - 100 грн. - счет в ЦБ - 250 (если сам заполняешь заявки), если они заполняют - 500 - Зачисление цб - 450 - Списание цб - ??? (пока 450, сколько в итоге будет известно на дату списания) - Учет цб - 100 грн\мес (см. пункт выше) - брокер - 1000 - клиринговый суб-счет - 300 (можно без него если знать куда смотреть. а то могут в итоге втюхать) - закрытие счета в цб - 250 хотя можно и не закрывать как бы. Как то так.
Тепер в застосунку Приват24 кожен українець може купити ОВДП. Поява такої можливості може забезпечити приплив мільярдів коштів на ринок ОВДП від дрібних фізичних осіб
Як повідомила НВ Бізнес заступник голови правління ПриватБанку Галин Пахачук можливість купувати облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) на первинному ринку вже доступна для всіх клієнтів банку за наявності відкритого рахунку цінних паперів у застосунку веб версії Приват24. Для зручності клієнтів доступний сервіс особистого кабінету в цінних паперах. Зазначимо, що можливість купувати ОВДП онлайн з’явилася вперше.
Круто конечно но не понятно что по условиям обслуживания, комиссиям и всем остальном. Если тарифы там такие же как в их депозитарие то это почти ничего не меняет так как по прежнему слишком дорого обслуживаться рядовому инвестору.
greenozon написав:Тепер в застосунку Приват24 кожен українець може купити ОВДП. Поява такої можливості може забезпечити приплив мільярдів коштів на ринок ОВДП від дрібних фізичних осіб
Як повідомила НВ Бізнес заступник голови правління ПриватБанку Галин Пахачук можливість купувати облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) на первинному ринку вже доступна для всіх клієнтів банку за наявності відкритого рахунку цінних паперів у застосунку веб версії Приват24. Для зручності клієнтів доступний сервіс особистого кабінету в цінних паперах. Зазначимо, що можливість купувати ОВДП онлайн з’явилася вперше.
то напишіть ваші перевірені цифри ця гілка якрза для того, щоб ділитись досвідом і фактами
дякую
Укргаз: - счет в гривне (текущий) - 100 грн. - счет в ЦБ - 250 (если сам заполняешь заявки), если они заполняют - 500 - Зачисление цб - 450 - Списание цб - ??? (пока 450, сколько в итоге будет известно на дату списания) - Учет цб - 100 грн\мес (см. пункт выше) - брокер - 1000 - клиринговый суб-счет - 300 (можно без него если знать куда смотреть. а то могут в итоге втюхать) - закрытие счета в цб - 250 хотя можно и не закрывать как бы. Как то так.
За новими тарифами пакетів "Економ" та "Приват" прийдеться потратится ще на 250 грн. (макс.) за переказ грошей торговцю для розрахунків за придбані ОВДП.