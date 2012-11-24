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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 82838485
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:58

  greenozon написав:Smitten

то напишіть ваші перевірені цифри
ця гілка якрза для того, щоб ділитись досвідом і фактами

дякую

Укргаз:
- счет в гривне (текущий) - 100 грн.
- счет в ЦБ - 250 (если сам заполняешь заявки), если они заполняют - 500
- Зачисление цб - 450
- Списание цб - ??? (пока 450, сколько в итоге будет известно на дату списания)
- Учет цб - 100 грн\мес (см. пункт выше)
- брокер - 1000
- клиринговый суб-счет - 300 (можно без него если знать куда смотреть. а то могут в итоге втюхать)
- закрытие счета в цб - 250 хотя можно и не закрывать как бы.
Как то так.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:59

Тепер в застосунку Приват24 кожен українець може купити ОВДП. Поява такої можливості може забезпечити приплив мільярдів коштів на ринок ОВДП від дрібних фізичних осіб

Як повідомила НВ Бізнес заступник голови правління ПриватБанку Галин Пахачук можливість купувати облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) на первинному ринку вже доступна для всіх клієнтів банку за наявності відкритого рахунку цінних паперів у застосунку веб версії Приват24. Для зручності клієнтів доступний сервіс особистого кабінету в цінних паперах. Зазначимо, що можливість купувати ОВДП онлайн з’явилася вперше.

https://biz.nv.ua/ukr/finance/kupiti-ov ... 24526.html
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 12:32

Круто конечно но не понятно что по условиям обслуживания, комиссиям и всем остальном.
Если тарифы там такие же как в их депозитарие то это почти ничего не меняет так как по прежнему слишком дорого обслуживаться рядовому инвестору.
UX-2019
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 17:13

Банк Восток вирішив нагадати про себе

https://bankvostok.com.ua/about/news/19 ... nogo-zajma
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 17:18

Re: Рынок ОВГЗ

  UX-2019 написав:- брокер - 1000


От суммы зависит.
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 17:45

Брокер Універ запиляв новий портал (чи ще в процесі)

http://univer.ua

на ньому є згадка про

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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:08

розкадровка бумаг

Зображення
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 12:57

  greenozon написав:Тепер в застосунку Приват24 кожен українець може купити ОВДП. Поява такої можливості може забезпечити приплив мільярдів коштів на ринок ОВДП від дрібних фізичних осіб

Як повідомила НВ Бізнес заступник голови правління ПриватБанку Галин Пахачук можливість купувати облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) на первинному ринку вже доступна для всіх клієнтів банку за наявності відкритого рахунку цінних паперів у застосунку веб версії Приват24. Для зручності клієнтів доступний сервіс особистого кабінету в цінних паперах. Зазначимо, що можливість купувати ОВДП онлайн з’явилася вперше.

https://biz.nv.ua/ukr/finance/kupiti-ov ... 24526.html

Когда в акции начинают вкладываться чистильщики обуви, пора из них выходить(С)
36ant36
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 18:30

  UX-2019 написав:
  greenozon написав:Smitten

то напишіть ваші перевірені цифри
ця гілка якрза для того, щоб ділитись досвідом і фактами

дякую

Укргаз:
- счет в гривне (текущий) - 100 грн.
- счет в ЦБ - 250 (если сам заполняешь заявки), если они заполняют - 500
- Зачисление цб - 450
- Списание цб - ??? (пока 450, сколько в итоге будет известно на дату списания)
- Учет цб - 100 грн\мес (см. пункт выше)
- брокер - 1000
- клиринговый суб-счет - 300 (можно без него если знать куда смотреть. а то могут в итоге втюхать)
- закрытие счета в цб - 250 хотя можно и не закрывать как бы.
Как то так.

За новими тарифами пакетів "Економ" та "Приват" прийдеться потратится ще на 250 грн. (макс.) за переказ грошей торговцю для розрахунків за придбані ОВДП.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 18:45

Re: Рынок ОВГЗ

  36ant36 написав:Когда в акции начинают вкладываться чистильщики обуви, пора из них выходить(С)


так, але не так
поцікавтесь порогом входженння
чистильщики за все життя таку суму не піднімуть!
+50грн !
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