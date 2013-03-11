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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 06 чер, 2019 20:10
greenozon
Джерело - Система розкриття інформації на фондовому ринку (stockmarket.gov.ua), сайт НБУ (bank.gov.ua).
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alex_2013
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Додано: Нед 09 чер, 2019 10:44
Alexey_k9 написав:
А с FreedomFinance кто-то работает? Есть подводные камни?
Я работаю. Пока все норм.(Не агитирую)
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tano
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