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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 84858687
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 20:10

greenozon

Джерело - Система розкриття інформації на фондовому ринку (stockmarket.gov.ua), сайт НБУ (bank.gov.ua).
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 10:44

  Alexey_k9 написав:А с FreedomFinance кто-то работает? Есть подводные камни?

Я работаю. Пока все норм.(Не агитирую)
tano
 
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