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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 84858687
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 20:10

greenozon

Джерело - Система розкриття інформації на фондовому ринку (stockmarket.gov.ua), сайт НБУ (bank.gov.ua).
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 10:44

  Alexey_k9 написав:А с FreedomFinance кто-то работает? Есть подводные камни?

Я работаю. Пока все норм.(Не агитирую)
tano
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 15:08

Re: Рынок ОВГЗ

Подскажите, пожалуйста, где (банки, брокеры) можно приобрести валютные облигации за валюту?

Совсем запутался в комиссиях, разных порогах входа и. т. д. Думаю попробовать вложиться в ОВГЗ на ~$10000, но нигде толком подробно не изложен процесс и калькуляция итогового процента за вычетом всех расходов, на сайтах банков вообще разделы ОВГЗ запрятаны.

Не хочу просить здесь рассчитать для меня все по полочкам, вместо этого хочу узнать на какие банки/брокеры обратить внимание и самостоятельно все рассчитать, а потом выложить сюда на проверку и на пользу другим раздумывающим. 4.7% в том же Укрэксиме после налогов дадут 3,78%, потому все что выше 4% меня устроит + бесценный опыт.

Спасибо заранее!
NDV
 
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