greenozon
Джерело - Система розкриття інформації на фондовому ринку (stockmarket.gov.ua), сайт НБУ (bank.gov.ua).
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 06 чер, 2019 20:10
greenozon
Джерело - Система розкриття інформації на фондовому ринку (stockmarket.gov.ua), сайт НБУ (bank.gov.ua).
Додано: Нед 09 чер, 2019 10:44
Додано: Нед 09 чер, 2019 15:08
Re: Рынок ОВГЗ
Подскажите, пожалуйста, где (банки, брокеры) можно приобрести валютные облигации за валюту?
Совсем запутался в комиссиях, разных порогах входа и. т. д. Думаю попробовать вложиться в ОВГЗ на ~$10000, но нигде толком подробно не изложен процесс и калькуляция итогового процента за вычетом всех расходов, на сайтах банков вообще разделы ОВГЗ запрятаны.
Не хочу просить здесь рассчитать для меня все по полочкам, вместо этого хочу узнать на какие банки/брокеры обратить внимание и самостоятельно все рассчитать, а потом выложить сюда на проверку и на пользу другим раздумывающим. 4.7% в том же Укрэксиме после налогов дадут 3,78%, потому все что выше 4% меня устроит + бесценный опыт.
Спасибо заранее!
Додано: Пон 10 чер, 2019 15:45
Re: Рынок ОВГЗ
На счет финансового мониторинга. А если подать налоговую декларацию и указать в ней суммы сбережений. Налогов же не должно быть?
Есть депозитные договора с квитанциями за последние 8 лет
И по отношениям с женой. При покупке или продаже облигаций от нее нужно получать разрешения?
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