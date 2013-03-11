Moneta
если Вы просто физ лицо или бизнес (ФОП например) рассмотрите тот же Freedom Finance о котором писали выше. Они декларацию просят только с гос служащих. Сам работаю с ними с начала года, полет нормальный.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 12 чер, 2019 11:49
Moneta
если Вы просто физ лицо или бизнес (ФОП например) рассмотрите тот же Freedom Finance о котором писали выше. Они декларацию просят только с гос служащих. Сам работаю с ними с начала года, полет нормальный.
Додано: Сер 12 чер, 2019 22:47
У НБУ розповіли, де шукати дані про продаж ОВДП
Національний банк опублікував на Експертній платформі НБУ у Facebook відеоінструкцію про те, як швидко знайти актуальну інформацію про обсяги продажу державних облігацій (ОВДП).
+50грн !
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Додано: Чет 13 чер, 2019 20:01
Re: Рынок ОВГЗ
за таку суму у вас 90% попросять довідку про походження
я б розбив сумму на пару брокерів
звісно комісй буде більше, але якщо мета - без довідок, то хоча б так.
До речі, якщо із часом захочете докласти кошти, то в вас будуть просити таку довідку.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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