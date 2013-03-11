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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 85868788
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 11:49

Moneta

если Вы просто физ лицо или бизнес (ФОП например) рассмотрите тот же Freedom Finance о котором писали выше. Они декларацию просят только с гос служащих. Сам работаю с ними с начала года, полет нормальный.
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 22:47

У НБУ розповіли, де шукати дані про продаж ОВДП
Національний банк опублікував на Експертній платформі НБУ у Facebook відеоінструкцію про те, як швидко знайти актуальну інформацію про обсяги продажу державних облігацій (ОВДП).

https://minfin.com.ua/ua/2019/06/11/38055167/
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 20:01

Re: Рынок ОВГЗ

  Moneta написав:Добрый день. Есть ли хоть какие-то шансы купить грн-овгз без декларации вовсе? Что делать если ее нет и не предвидется? Сумма небольшая, около 0,5 млн грн. Буду благодарен за адекватный и полезный ответ.


за таку суму у вас 90% попросять довідку про походження
я б розбив сумму на пару брокерів
звісно комісй буде більше, але якщо мета - без довідок, то хоча б так.
До речі, якщо із часом захочете докласти кошти, то в вас будуть просити таку довідку.
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