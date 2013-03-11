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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 85868788
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 11:49

Moneta

если Вы просто физ лицо или бизнес (ФОП например) рассмотрите тот же Freedom Finance о котором писали выше. Они декларацию просят только с гос служащих. Сам работаю с ними с начала года, полет нормальный.
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 22:47

У НБУ розповіли, де шукати дані про продаж ОВДП
Національний банк опублікував на Експертній платформі НБУ у Facebook відеоінструкцію про те, як швидко знайти актуальну інформацію про обсяги продажу державних облігацій (ОВДП).

https://minfin.com.ua/ua/2019/06/11/38055167/
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 20:01

Re: Рынок ОВГЗ

  Moneta написав:Добрый день. Есть ли хоть какие-то шансы купить грн-овгз без декларации вовсе? Что делать если ее нет и не предвидется? Сумма небольшая, около 0,5 млн грн. Буду благодарен за адекватный и полезный ответ.


за таку суму у вас 90% попросять довідку про походження
я б розбив сумму на пару брокерів
звісно комісй буде більше, але якщо мета - без довідок, то хоча б так.
До речі, якщо із часом захочете докласти кошти, то в вас будуть просити таку довідку.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:27

Re: Рынок ОВГЗ

Сообщаем о запуске нового сервиса (https://afrtcp.tk/services/payments_schedule/) о купонных платежах/погашении ОВГЗ.

Пользуясь случаем, напоминаем других наших сервисах:
- ежедневный обзор сделок на рынке ОВГЗ (https://afrtcp.tk/files/overview/);
-сервис проверки цены ЦБ (https://afrtcp.tk/services/check_isin/).
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:25

ICU ВП’ЯТЕ ПОСПІЛЬ ВИЗНАНА КРАЩИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ ЗА ВЕРСІЄЮ CBONDS AWARDS CIS

ICU продовжує закріплювати лідерські позиції на ринку українських ОВДП.

«У 2018 році ми провели ОВДП угоди на суму понад 60 млрд грн. Зараз ICU займає майже чверть ринку українських ОВДП, і ми не плануємо зупинятися на досягнутому. В наших планах – активний розвиток рітейл напрямку та нарощування бази клієнтів фізичних осіб», – підкреслив Костянтин Стеценко, керуючий партнер ICU.
https://www.icu.ua/uk/about-icu/news/ic ... awards-cis
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