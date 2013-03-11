Moneta
если Вы просто физ лицо или бизнес (ФОП например) рассмотрите тот же Freedom Finance о котором писали выше. Они декларацию просят только с гос служащих. Сам работаю с ними с начала года, полет нормальный.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 12 чер, 2019 11:49
Moneta
если Вы просто физ лицо или бизнес (ФОП например) рассмотрите тот же Freedom Finance о котором писали выше. Они декларацию просят только с гос служащих. Сам работаю с ними с начала года, полет нормальный.
Додано: Сер 12 чер, 2019 22:47
У НБУ розповіли, де шукати дані про продаж ОВДП
Національний банк опублікував на Експертній платформі НБУ у Facebook відеоінструкцію про те, як швидко знайти актуальну інформацію про обсяги продажу державних облігацій (ОВДП).
Додано: Чет 13 чер, 2019 20:01
Re: Рынок ОВГЗ
за таку суму у вас 90% попросять довідку про походження
я б розбив сумму на пару брокерів
звісно комісй буде більше, але якщо мета - без довідок, то хоча б так.
До речі, якщо із часом захочете докласти кошти, то в вас будуть просити таку довідку.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:27
Re: Рынок ОВГЗ
Сообщаем о запуске нового сервиса (
Пользуясь случаем, напоминаем других наших сервисах:
- ежедневный обзор сделок на рынке ОВГЗ (
-сервис проверки цены ЦБ (
Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:25
ICU ВП’ЯТЕ ПОСПІЛЬ ВИЗНАНА КРАЩИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ ЗА ВЕРСІЄЮ CBONDS AWARDS CIS
ICU продовжує закріплювати лідерські позиції на ринку українських ОВДП.
«У 2018 році ми провели ОВДП угоди на суму понад 60 млрд грн. Зараз ICU займає майже чверть ринку українських ОВДП, і ми не плануємо зупинятися на досягнутому. В наших планах – активний розвиток рітейл напрямку та нарощування бази клієнтів фізичних осіб», – підкреслив Костянтин Стеценко, керуючий партнер ICU.
Додано: Вів 18 чер, 2019 20:52
Міністерство фінансів повідомило про розширення географії інвесторів в українські цінні папери – 212 інвестиційних фондів з 25 країн придбали нові єврооблігації України, випущені в євро.
“Разом з випуском семирічних ОВДП в євро географія інвесторів в українські цінні папери істотно розширилася! 212 інвестиційних фондів з 25 країн світу придбали нові єврооблігації, випущені Україною в євро”,
https://news.finance.ua/ua/news/-/45115 ... nfografika
ставка 6.75%
Додано: Чет 20 чер, 2019 13:59
greenozon Лично я с Фридом Финанс Украина работаю с 2017 года. Все нравится. Есть персональный менеджер который постоянно на связи. Если возникают вопросы, очень хорошая служба поддержки, норм аналитика.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:07
Навіть не знаю що й думати...
Додано: Суб 22 чер, 2019 16:46
matoleg16
Я тоже с ними работал. Тоже позитивный опыт. В начале у меня, правда, возникало много технических вопросов, но все доступно разъяснили, показали. И да, соглашусь, компания делится своей аналитикой в очень удобной форме. Уровень отбора информации меня удовлетворяет.
Додано: Пон 24 чер, 2019 11:27
Комиссии нереально низкие... Наверно их компенсируют более низкой доходностью ОВГЗ (до 18%).
Можете сообщить реальные комиссии, если работать на прямую с ICU?
Как-то напрягает то, что на сайте у них нет информации по тарифам в свободном доступе...
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