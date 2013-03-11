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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 24 чер, 2019 12:17
stepanko1980 У меня портфель из IPO, из MDB, ROKU, ZS, TENB, DBX. 240% процентов за полтора года, если инвестировать, то с фридом это остаточно выгодно. Доходность выше ожиданий даже)
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lyubovtchudik
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Додано: Пон 24 чер, 2019 16:21
Три свежерега , зарегились и оставили по 1 хвалебному посту про ICU , как то это не очень выглядит .
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Гурман
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Додано: Вів 25 чер, 2019 10:01
Гурман написав:
Три свежерега , зарегились и оставили по 1 хвалебному посту про ICU , как то это не очень выглядит .
не ICU, а ФФ
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greenozon
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Додано: Вів 25 чер, 2019 13:43
greenozon написав: Гурман написав:
Три свежерега , зарегились и оставили по 1 хвалебному посту про ICU , как то это не очень выглядит .
не ICU, а ФФ
да ошибся , читал сначала про ICU и запало в голову
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Гурман
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Додано: Вів 25 чер, 2019 16:15
DjVim написав:
Комиссии нереально низкие... Наверно их компенсируют более низкой доходностью ОВГЗ (до 18%).
Можете сообщить реальные комиссии, если работать на прямую с ICU?
Как-то напрягает то, что на сайте у них нет информации по тарифам в свободном доступе...
Комиссии указаны верно. Доп. расходов нет.
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tano
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