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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 24 чер, 2019 12:17
stepanko1980 У меня портфель из IPO, из MDB, ROKU, ZS, TENB, DBX. 240% процентов за полтора года, если инвестировать, то с фридом это остаточно выгодно. Доходность выше ожиданий даже)
Додано: Пон 24 чер, 2019 16:21
Три свежерега , зарегились и оставили по 1 хвалебному посту про ICU , как то это не очень выглядит .
Додано: Вів 25 чер, 2019 10:01
не ICU, а ФФ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 25 чер, 2019 13:43
Додано: Вів 25 чер, 2019 16:15
Комиссии указаны верно. Доп. расходов нет.
Додано: Вів 25 чер, 2019 16:53
Гурман Вижу, в конспирологию верим, батенька)) Там где-то на соседнем форуме ветка активная о фф, вот все и пишут, что норм компания, не надо наезжать) потому что отзывы иногда попадаются оч странные
Додано: Вів 25 чер, 2019 17:03
Гурман И действительно до работы с ними для меня было открытием, что у нас на адекватных условиях доступен такой инструмент как ipo
Додано: Вів 25 чер, 2019 18:50
ICU активно начало себя пиарить. Плюс бонус от Минфина.
Думаю в компании начался отток клиентов. Макар Пасенюк был очень связан с Порошенко, и судя по рейтингам Порошенко его партия может вообще пролететь на выборах. Вообщем очень может быть что будут мочить контору очень скоро с арестами счетов. А бабла там мноооого прошло при Порошенко.
Живите своим умом!
Додано: Сер 26 чер, 2019 10:32
Re: Рынок ОВГЗ
Піреус пропонує 4,2% на доларові ОВДП на рік, які ще можуть бути додаткові комісії крім оплати валютного рахунку (і так оплачений під депозити)?
Додано: Сер 26 чер, 2019 10:47
Re: Рынок ОВГЗ
згідний з вами
дивна політика, а бонус від МФ взагалі виглядає як заманушка для люмпену...
щодо наїзду - вже 1 раз пробували наїхати, але тоді ще Петро був у штурвала, зараз буде цікаво.
Але як показує практика - періоднично наїзжають на крупних броків - то Універ, то ICU то ще хтось.
Треба когось доїти час від часу.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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