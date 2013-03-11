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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 87888990
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 10:50

  Basilio2020 написав:Піреус пропонує 4,2% на доларові ОВДП на рік, які ще можуть бути додаткові комісії крім оплати валютного рахунку (і так оплачений під депозити)?



на кожному кроці тарифи
для прикладу

http://www.piraeusbank.ua/i_upload/tari ... 062019.doc
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:40

  greenozon написав:
  Basilio2020 написав:Піреус пропонує 4,2% на доларові ОВДП на рік, які ще можуть бути додаткові комісії крім оплати валютного рахунку (і так оплачений під депозити)?



на кожному кроці тарифи
для прикладу

http://www.piraeusbank.ua/i_upload/tari ... 062019.doc


"4,2% на доларові ОВДП на рік" - а почему такой % маленький?
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