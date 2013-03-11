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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 26 чер, 2019 10:50
Basilio2020 написав:
Піреус пропонує 4,2% на доларові ОВДП на рік, які ще можуть бути додаткові комісії крім оплати валютного рахунку (і так оплачений під депозити)?
на кожному кроці тарифи
для прикладуhttp://www.piraeusbank.ua/i_upload/tari ... 062019.doc
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greenozon
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Додано: Сер 26 чер, 2019 11:40
greenozon написав: Basilio2020 написав:
Піреус пропонує 4,2% на доларові ОВДП на рік, які ще можуть бути додаткові комісії крім оплати валютного рахунку (і так оплачений під депозити)?
на кожному кроці тарифи
для прикладуhttp://www.piraeusbank.ua/i_upload/tari ... 062019.doc
"4,2% на доларові ОВДП на рік" - а почему такой % маленький?
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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