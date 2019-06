Додано: Сер 26 чер, 2019 11:40

greenozon написав: Basilio2020 написав: Піреус пропонує 4,2% на доларові ОВДП на рік, які ще можуть бути додаткові комісії крім оплати валютного рахунку (і так оплачений під депозити)?





на кожному кроці тарифи

для прикладу



http://www.piraeusbank.ua/i_upload/tari ... 062019.doc



"4,2% на доларові ОВДП на рік" - а почему такой % маленький? "4,2% на доларові ОВДП на рік" - а почему такой % маленький?

"The quieter you become, the more you are able to hear"