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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 87888990
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 10:50

  Basilio2020 написав:Піреус пропонує 4,2% на доларові ОВДП на рік, які ще можуть бути додаткові комісії крім оплати валютного рахунку (і так оплачений під депозити)?



на кожному кроці тарифи
для прикладу

http://www.piraeusbank.ua/i_upload/tari ... 062019.doc
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:40

  greenozon написав:
  Basilio2020 написав:Піреус пропонує 4,2% на доларові ОВДП на рік, які ще можуть бути додаткові комісії крім оплати валютного рахунку (і так оплачений під депозити)?



на кожному кроці тарифи
для прикладу

http://www.piraeusbank.ua/i_upload/tari ... 062019.doc


"4,2% на доларові ОВДП на рік" - а почему такой % маленький?
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:21

  rasmus написав:"4,2% на доларові ОВДП на рік" - а почему такой % маленький?


думаю, через мінімалку в 10 тис, і це продає сам банк

...що еквівалентно 5% за депозитом
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 21:43

Re: Рынок ОВГЗ

Я бы уже в Эксим под 4.7% положил
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:21

Актуальные тарифы Укргаза по гривне

Тарифы хранителя
- зачисление - 450 грн
- списание ( при погашении) - 450 грн
- ежемесячная плата за хранение - 100 грн/мес

Тарифы брокера
- комиссия при покупке - 0,05% ( мин 1000 грн )
- комиссия за оплату ОВГЗ ( новинка ) - 250 грн

Для новых клиентов надо прибавить комиссию за открытие текущего счета ( или другого) в гривне + комиссия за открытие счета в ценных бумагах
Тарифы смотреть на сайте банка

Зачисление гривны при погашении на счет в Укргазе - бесплатно
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 08:38

  zzzzzz написав:Зачисление гривны при погашении на счет в Укргазе - бесплатно
Снятие со счета - 1%
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 12:22

Згідно аналізу (місячної давності) зараз рулить банк Південний
найнижчі коміси там

https://finsee.com/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D ... %B4%D0%BF/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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