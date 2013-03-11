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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 26 чер, 2019 10:50
Basilio2020 написав:
Піреус пропонує 4,2% на доларові ОВДП на рік, які ще можуть бути додаткові комісії крім оплати валютного рахунку (і так оплачений під депозити)?
на кожному кроці тарифи
для прикладуhttp://www.piraeusbank.ua/i_upload/tari ... 062019.doc
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greenozon
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Додано: Сер 26 чер, 2019 11:40
greenozon написав: Basilio2020 написав:
Піреус пропонує 4,2% на доларові ОВДП на рік, які ще можуть бути додаткові комісії крім оплати валютного рахунку (і так оплачений під депозити)?
на кожному кроці тарифи
для прикладуhttp://www.piraeusbank.ua/i_upload/tari ... 062019.doc
"4,2% на доларові ОВДП на рік" - а почему такой % маленький?
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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rasmus
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Додано: Сер 26 чер, 2019 14:21
rasmus написав:
"4,2% на доларові ОВДП на рік" - а почему такой % маленький?
думаю, через мінімалку в 10 тис, і це продає сам банк
...що еквівалентно 5% за депозитом
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Basilio2020
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Додано: Сер 26 чер, 2019 21:43
Я бы уже в Эксим под 4.7% положил
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Додано: Чет 27 чер, 2019 09:21
Актуальные тарифы Укргаза по гривне
Тарифы хранителя
- зачисление - 450 грн
- списание ( при погашении) - 450 грн
- ежемесячная плата за хранение - 100 грн/мес
Тарифы брокера
- комиссия при покупке - 0,05% ( мин 1000 грн )
- комиссия за оплату ОВГЗ ( новинка ) - 250 грн
Для новых клиентов надо прибавить комиссию за открытие текущего счета ( или другого) в гривне + комиссия за открытие счета в ценных бумагах
Тарифы смотреть на сайте банка
Зачисление гривны при погашении на счет в Укргазе - бесплатно
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 29 чер, 2019 08:38
zzzzzz написав:
Зачисление гривны при погашении на счет в Укргазе - бесплатно
Снятие со счета - 1%
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asti
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Додано: Пон 01 лип, 2019 12:22
Згідно аналізу (місячної давності) зараз рулить банк Південний
найнижчі коміси тамhttps://finsee.com/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D ... %B4%D0%BF/
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greenozon
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Додано: Пон 01 лип, 2019 14:35
http://www.fixygen.ua/news/20190701/portfel-ovgz.html
--- Портфель ОВГЗ нерезидентов 1 июля возрос - до 57,2 млрд грн
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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rasmus
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