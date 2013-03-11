Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 26 чер, 2019 10:50
Basilio2020 написав:
Піреус пропонує 4,2% на доларові ОВДП на рік, які ще можуть бути додаткові комісії крім оплати валютного рахунку (і так оплачений під депозити)?
на кожному кроці тарифи
для прикладу
http://www.piraeusbank.ua/i_upload/tari ... 062019.doc
greenozon
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Додано: Сер 26 чер, 2019 11:40
greenozon написав: Basilio2020 написав:
Піреус пропонує 4,2% на доларові ОВДП на рік, які ще можуть бути додаткові комісії крім оплати валютного рахунку (і так оплачений під депозити)?
на кожному кроці тарифи
для прикладу
http://www.piraeusbank.ua/i_upload/tari ... 062019.doc
"4,2% на доларові ОВДП на рік" - а почему такой % маленький?
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
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Додано: Сер 26 чер, 2019 14:21
rasmus написав:
"4,2% на доларові ОВДП на рік" - а почему такой % маленький?
думаю, через мінімалку в 10 тис, і це продає сам банк
...що еквівалентно 5% за депозитом
Basilio2020
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Додано: Сер 26 чер, 2019 21:43
Я бы уже в Эксим под 4.7% положил
NDV
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Додано: Чет 27 чер, 2019 09:21
Актуальные тарифы Укргаза по гривне
Тарифы хранителя - зачисление - 450 грн - списание ( при погашении) - 450 грн - ежемесячная плата за хранение - 100 грн/мес Тарифы брокера - комиссия при покупке - 0,05% ( мин 1000 грн ) - комиссия за оплату ОВГЗ ( новинка ) - 250 грн Для новых клиентов надо прибавить комиссию за открытие текущего счета ( или другого) в гривне + комиссия за открытие счета в ценных бумагах Тарифы смотреть на сайте банка Зачисление гривны при погашении на счет в Укргазе - бесплатно
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Суб 29 чер, 2019 08:38
zzzzzz написав:
Зачисление гривны при погашении на счет в Укргазе - бесплатно
Снятие со счета - 1%
asti
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Додано: Пон 01 лип, 2019 12:22
Згідно аналізу (місячної давності) зараз рулить банк Південний
найнижчі коміси там
https://finsee.com/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D ... %B4%D0%BF/
greenozon
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Додано: Пон 01 лип, 2019 14:35
http://www.fixygen.ua/news/20190701/portfel-ovgz.html
--- Портфель ОВГЗ нерезидентов 1 июля возрос - до 57,2 млрд грн
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
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Додано: Пон 01 лип, 2019 22:32
https://bin.ua/news/finance/finances/23 ... ciona.html
--- Министерство финансов Украины в третьем квартале этого года планирует ежемесячно проводить первичные аукционы по продаже ОВГЗ в долларах (16 июля, 13 августа и 10 сентября) и один раз - в евро (27 августа), предлагая на них годичные и двухлетние бумаги.
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Вот это не понимаю - почему так редко? Чистая валюта не требуется ?
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rasmus
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Додано: Вів 02 лип, 2019 07:30
Комиссия Укргаза не верно указана в обзоре. Она 0,05% но не менее 1000 грн.А в обзоре 0,15% написано, т.е. в 3 раза выше.
Живите своим умом!
zzzzzz
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