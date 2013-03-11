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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 88899091
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 07:34

Мне кажется я понял почему ИКУ начал такую агресивную рекламу.

Думаю все дело в запуске Клерстрима, до его запуска нерезы в основном заходили через ИКУ, теперь ИКУ остался без внешних клиентов и переключился на внутренних.
Банки в ИКУ не придут, нерезы уже тоже. Осталось 2 вида клиентов, юрики и физики.
Юрики и так работают через банки там что им ИКУ не интересен да и роста вложений у них нет, остались только физики.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 11:32

Думка має місце на життя, але варто знайти факти

НБУ вже розпочав публікувати стати по кліарстріму?

2) чому лише ICU підсуєтився, на ринку є купа інших брокерів
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 15:56

  greenozon написав:Думка має місце на життя, але варто знайти факти

НБУ вже розпочав публікувати стати по кліарстріму?

2) чому лише ICU підсуєтився, на ринку є купа інших брокерів


Потому что ИКУ весьма специфическая контора
Вчера ДБР проводило обыски на канале Прямой, я не удивлюсь если ДБР очень скоро заглянет в ИКУ, а там реально можно много чего интересного найти.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 16:06

Из Укргаза выходить без комиссии можно через любое депо но не менее 1 месяца.
Ставка по 1 мес - 14,5% Это на сегодня.
Через недельки нельзя, точнее можно, но только надо 4 недельки быть в банке.
Живите своим умом!
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