Мне кажется я понял почему ИКУ начал такую агресивную рекламу.
Думаю все дело в запуске Клерстрима, до его запуска нерезы в основном заходили через ИКУ, теперь ИКУ остался без внешних клиентов и переключился на внутренних. Банки в ИКУ не придут, нерезы уже тоже. Осталось 2 вида клиентов, юрики и физики. Юрики и так работают через банки там что им ИКУ не интересен да и роста вложений у них нет, остались только физики.
У випадках, якщо банк в процесі вивчення клієнта з’ясував, що цей клієнт отримує основний дохід за рахунок здійснення правочинів з цінними паперами, в тому числі ОВДП, рекомендуємо банкам ретельно проаналізувати документи/інформацію щодо діяльності та фінансових операцій такого клієнта, з метою підтвердження або спростування того, що цей клієнт є учасником подібних схемних фінансових операцій та, у разі підтвердження цього, забезпечити вжиття заходів , передбачених статтею 10 Закону про запобігання. Слід також зазначити, що в описаних схемах фінансових операцій з купівлі-продажу ОВДП беруть участь професійні учасники фондового ринку, які неналежно виконують обов’язки суб’єктів первинного фінансового моніторингу. https://bank.gov.ua/document/download?docId=89597829