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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 88899091
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 07:34

Мне кажется я понял почему ИКУ начал такую агресивную рекламу.

Думаю все дело в запуске Клерстрима, до его запуска нерезы в основном заходили через ИКУ, теперь ИКУ остался без внешних клиентов и переключился на внутренних.
Банки в ИКУ не придут, нерезы уже тоже. Осталось 2 вида клиентов, юрики и физики.
Юрики и так работают через банки там что им ИКУ не интересен да и роста вложений у них нет, остались только физики.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 11:32

Думка має місце на життя, але варто знайти факти

НБУ вже розпочав публікувати стати по кліарстріму?

2) чому лише ICU підсуєтився, на ринку є купа інших брокерів
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 15:56

  greenozon написав:Думка має місце на життя, але варто знайти факти

НБУ вже розпочав публікувати стати по кліарстріму?

2) чому лише ICU підсуєтився, на ринку є купа інших брокерів


Потому что ИКУ весьма специфическая контора
Вчера ДБР проводило обыски на канале Прямой, я не удивлюсь если ДБР очень скоро заглянет в ИКУ, а там реально можно много чего интересного найти.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 16:06

Из Укргаза выходить без комиссии можно через любое депо но не менее 1 месяца.
Ставка по 1 мес - 14,5% Это на сегодня.
Через недельки нельзя, точнее можно, но только надо 4 недельки быть в банке.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 17:46

viewtopic.php?p=4441650#p4441650

Сообщение Добавлено: Чт 30 авг, 2018 12:23
Купил вчера ОВГЗ гривневые через Укргазбанк. Процедура более хлопотная но оно того стоит.
Мне продали ОВГЗ по цене первичного размещения +1 коп

UA4000201768 по цене 868,78 погашение 03.07.2019
Итоговая доходность 17,899% ( 308 дней )


Так как 29 августа курс наличного доллара был 28,02/28,14 ,то завтра при погашении если пересчитать в валютном эквиваленте то я получил бонус 7%
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 22:39

Re: Рынок ОВГЗ

У випадках, якщо банк в процесі вивчення клієнта з’ясував, що цей клієнт отримує основний дохід за рахунок здійснення правочинів з цінними паперами, в тому числі ОВДП, рекомендуємо банкам ретельно проаналізувати документи/інформацію щодо діяльності та фінансових операцій такого клієнта, з метою підтвердження або спростування того, що цей клієнт є учасником подібних схемних фінансових операцій та, у разі підтвердження цього, забезпечити вжиття заходів , передбачених статтею 10 Закону про запобігання.
Слід також зазначити, що в описаних схемах фінансових операцій з купівлі-продажу ОВДП беруть участь професійні учасники фондового ринку, які неналежно виконують обов’язки суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
https://bank.gov.ua/document/download?docId=89597829
Bosstone
 
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