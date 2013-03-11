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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 89909192
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:37

  Beginner написав:В Укргазе нет ограничений по сумме пополнения?

не указано - точно
а как на самом деле - неизвестно
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:56

Re: Рынок ОВГЗ

https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... yj-3884342 --- Минфин готовится к продаже госбанков – кто первый ---
В частности, добавляют в Минфине, тот план предусматривает полную приватизацию Укргазбанка до 2020 года путем продажи стратегическим иностранным инвесторам.
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 18:00

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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 00:43

Интересно, в гривневые шестилетки уже рискнул кто-нибудь вложиться или я первым буду??
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 00:45

  Beginner написав:В Укргазе нет ограничений по сумме пополнения?
Нету. Хоть мильярд ложите! Только объясните финмону, откуда//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 00:46

  Beginner написав:В Укргазе нет ограничений по сумме пополнения?
Но, чувствую с приходом иностранного инвестора ситуация может измениться...
asti
 
Повідомлень: 716
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