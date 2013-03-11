не указано - точно
а как на самом деле - неизвестно
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:37
не указано - точно
а как на самом деле - неизвестно
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:56
Re: Рынок ОВГЗ
В частности, добавляют в Минфине, тот план предусматривает полную приватизацию Укргазбанка до 2020 года путем продажи стратегическим иностранным инвесторам.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Суб 06 лип, 2019 18:00
котіровки бумаг в розсилці ICU
- грн (мін 100К)
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- usd (покупка за грн, мін 5К)
5,00% SIM - 6% YTM
- usd (покупка за usd, мін 50К)
6,00% SIM - 6,70% YTM
+50грн !
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Додано: Нед 07 лип, 2019 00:43
Интересно, в гривневые шестилетки уже рискнул кто-нибудь вложиться или я первым буду??
Додано: Нед 07 лип, 2019 00:45
Додано: Нед 07 лип, 2019 00:46
Додано: Нед 07 лип, 2019 14:24
Читал, что всем покупателям ОВГЗ необходимо подавать налоговую декларацию.
Подскажите пожалуйста, как это обсотоит на самом деле.
Можно в личку.
Спасибо!
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Додано: Нед 07 лип, 2019 15:11
Re: Рынок ОВГЗ
Зачем же в личку
Додано: Нед 07 лип, 2019 16:48
Додано: Нед 07 лип, 2019 18:18
Re: Рынок ОВГЗ
Мої податківці сказали, що не треба, якщо всі податки сплачено агентом
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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