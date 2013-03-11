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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 07 лип, 2019 21:24
asti написав: Alexey_k9 написав:
Читал, что всем покупателям ОВГЗ необходимо подавать налоговую декларацию.
Да, нужно. И что?
Вообщем-то интересует кто-нить реально декларации подает? Есть ли особенности для ФОПов?
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Alexey_k9
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