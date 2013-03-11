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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 90919293
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 21:24

  asti написав:
  Alexey_k9 написав:Читал, что всем покупателям ОВГЗ необходимо подавать налоговую декларацию.
Да, нужно. И что?


Вообщем-то интересует кто-нить реально декларации подает? Есть ли особенности для ФОПов?
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 13:08

Re: Рынок ОВГЗ

  chipmunk написав:якщо всі податки сплачено агентом

а всі податки по ОДВП - це ВЗ (Військовий Збір)
і його заберуть обовязково до того, як отримаєте гроші на руки
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 12:01

Инвестгруппа ICU открыла в Киеве первый офис обслуживания клиентов-физлиц

https://interfax.com.ua/news/economic/5 ... cA.twitter

також розписані комісії по бумагам
+50грн !
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