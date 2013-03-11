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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 90919293
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 21:24

  asti написав:
  Alexey_k9 написав:Читал, что всем покупателям ОВГЗ необходимо подавать налоговую декларацию.
Да, нужно. И что?


Вообщем-то интересует кто-нить реально декларации подает? Есть ли особенности для ФОПов?
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Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 13:08

Re: Рынок ОВГЗ

  chipmunk написав:якщо всі податки сплачено агентом

а всі податки по ОДВП - це ВЗ (Військовий Збір)
і його заберуть обовязково до того, як отримаєте гроші на руки
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 12:01

Инвестгруппа ICU открыла в Киеве первый офис обслуживания клиентов-физлиц

https://interfax.com.ua/news/economic/5 ... cA.twitter

також розписані комісії по бумагам
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 17:17

Чего боятся и как зарабатывают покупатели ОВГЗ?

С помощью аналитиков банков, инвесткомпаний и финансистов портал «Минфин» оценил вероятность и уровень рисковости нескольких сценариев поведения рынка: https://minfin.com.ua/2019/07/09/38231183/ .


Получить бонус при инвестировании в ОВГЗ можно тут https://minfin.com.ua/bonus/ovgz/?mpl=co_vs&mpr=forum&mcr=finance_100719
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 21:50

Динамика ставок за 3 месяца ( ставка отсечения )

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 22:09

zzzzzz

есть взять сейчас на 5 лет 16%, а если доходность будет через гож 10%

то у меня останется 16% или станет 10%?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 10:14

  proftpd66 написав:zzzzzz

есть взять сейчас на 5 лет 16%, а если доходность будет через гож 10%

то у меня останется 16% или станет 10%?

Тогда Вы сможете продать бумаги с доходностью к погашению 10% годовых (для покупателя) по более высокой цене и дополнительно к купонному доходу получите еще и инвестиционный доход порядка 30 %. Это если погашение через 5 лет. Для 10-летних бумаг, например, инвестдоход составит уже около 78 % (если рыночная ставка упадет с 16 до 10% годовых).
Для 2-летних - около 7 %.
Чем длиннее бумага - тем сильнее изменяется ее цена при изменении рыночной ставки.
Понятное дело, если через год ставки вырастут - цена бумаги упадет, и тогда выгоднее будет не продавать ее, а держать до погашения)
Sammy
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