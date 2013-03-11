Вообщем-то интересует кто-нить реально декларации подает? Есть ли особенности для ФОПов?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 07 лип, 2019 21:24
Вообщем-то интересует кто-нить реально декларации подает? Есть ли особенности для ФОПов?
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Додано: Пон 08 лип, 2019 13:08
Re: Рынок ОВГЗ
а всі податки по ОДВП - це ВЗ (Військовий Збір)
і його заберуть обовязково до того, як отримаєте гроші на руки
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 09 лип, 2019 12:01
Инвестгруппа ICU открыла в Киеве первый офис обслуживания клиентов-физлиц
також розписані комісії по бумагам
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 10 лип, 2019 17:17
Чего боятся и как зарабатывают покупатели ОВГЗ?
С помощью аналитиков банков, инвесткомпаний и финансистов портал «Минфин» оценил вероятность и уровень рисковости нескольких сценариев поведения рынка:
Получить бонус при инвестировании в ОВГЗ можно тут
Додано: Сер 10 лип, 2019 22:09
zzzzzz
есть взять сейчас на 5 лет 16%, а если доходность будет через гож 10%
то у меня останется 16% или станет 10%?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Чет 11 лип, 2019 10:14
Тогда Вы сможете продать бумаги с доходностью к погашению 10% годовых (для покупателя) по более высокой цене и дополнительно к купонному доходу получите еще и инвестиционный доход порядка 30 %. Это если погашение через 5 лет. Для 10-летних бумаг, например, инвестдоход составит уже около 78 % (если рыночная ставка упадет с 16 до 10% годовых).
Для 2-летних - около 7 %.
Чем длиннее бумага - тем сильнее изменяется ее цена при изменении рыночной ставки.
Понятное дело, если через год ставки вырастут - цена бумаги упадет, и тогда выгоднее будет не продавать ее, а держать до погашения)
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