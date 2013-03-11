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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 91929394
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 21:50

  guess05 написав:
  asti написав:Интересно, в гривневые шестилетки уже рискнул кто-нибудь вложиться или я первым буду??
Вы в итоге рискнули?
Да! Купил 361 бумагу.
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 22:18

кто в подскажет, когда нужно купить 5 лет? осенью при девальвации или сейчас пока не упала ставка??

на 100к-150к грн в Укргазбанке можно купить на 5 лет?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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