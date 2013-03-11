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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 11 лип, 2019 21:50
guess05 написав: asti написав:
Интересно, в гривневые шестилетки уже рискнул кто-нибудь вложиться или я первым буду??
Вы в итоге рискнули?
Да! Купил 361 бумагу.
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asti
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Додано: Чет 11 лип, 2019 22:18
кто в подскажет, когда нужно купить 5 лет? осенью при девальвации или сейчас пока не упала ставка??
на 100к-150к грн в Укргазбанке можно купить на 5 лет?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 06:56
proftpd66 написав:
кто в подскажет, когда нужно купить 5 лет? осенью при девальвации или сейчас пока не упала ставка??на 100к-150к грн в Укргазбанке можно купить на 5 лет?
Можно и осенью, ставки на шестилетки падать особо не должны, но я решил последовать примеру нерезов и не ждать))
С такой суммой лучше идите в Пивденный, в Укргаза будут большие расходы///)))
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asti
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 08:46
asti написав: proftpd66 написав:
кто в подскажет, когда нужно купить 5 лет? осенью при девальвации или сейчас пока не упала ставка??на 100к-150к грн в Укргазбанке можно купить на 5 лет?
Можно и осенью, ставки на шестилетки падать особо не должны, но я решил последовать примеру нерезов и не ждать))
С такой суммой лучше идите в Пивденный, в Укргаза будут большие расходы///)))
если я не ошибаюсь у Пивденного минималка от 200к
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