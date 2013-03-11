Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 11 лип, 2019 21:50
guess05 написав: asti написав:
Интересно, в гривневые шестилетки уже рискнул кто-нибудь вложиться или я первым буду??
Вы в итоге рискнули?
Да! Купил 361 бумагу.
asti
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Додано: Чет 11 лип, 2019 22:18
кто в подскажет, когда нужно купить 5 лет? осенью при девальвации или сейчас пока не упала ставка??
на 100к-150к грн в Укргазбанке можно купить на 5 лет?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 06:56
proftpd66 написав:
кто в подскажет, когда нужно купить 5 лет? осенью при девальвации или сейчас пока не упала ставка??
на 100к-150к грн в Укргазбанке можно купить на 5 лет?
Можно и осенью, ставки на шестилетки падать особо не должны, но я решил последовать примеру нерезов и не ждать))
С такой суммой лучше идите в Пивденный, в Укргаза будут большие расходы///)))
asti
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 08:46
asti написав: proftpd66 написав:
кто в подскажет, когда нужно купить 5 лет? осенью при девальвации или сейчас пока не упала ставка??
на 100к-150к грн в Укргазбанке можно купить на 5 лет?
Можно и осенью, ставки на шестилетки падать особо не должны, но я решил последовать примеру нерезов и не ждать))
С такой суммой лучше идите в Пивденный, в Укргаза будут большие расходы///)))
если я не ошибаюсь у Пивденного минималка от 200к
UX-2019
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:01
UX-2019 написав: asti написав: proftpd66 написав:
кто в подскажет, когда нужно купить 5 лет? осенью при девальвации или сейчас пока не упала ставка??
на 100к-150к грн в Укргазбанке можно купить на 5 лет?
Можно и осенью, ставки на шестилетки падать особо не должны, но я решил последовать примеру нерезов и не ждать))
С такой суммой лучше идите в Пивденный, в Укргаза будут большие расходы///)))
если я не ошибаюсь у Пивденного минималка от 200к
Возможно, не уточнял))/
asti
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:02
asti написав: proftpd66 написав:
кто в подскажет, когда нужно купить 5 лет? осенью при девальвации или сейчас пока не упала ставка??
на 100к-150к грн в Укргазбанке можно купить на 5 лет?
Можно и осенью, ставки на шестилетки падать особо не должны, но я решил последовать примеру нерезов и не ждать))
С такой суммой лучше идите в Пивденный, в Укргаза будут большие расходы///)))
Спасибо.
тут писали что в Укргазбанке дешевле всех. И финмон работает от 2млн на облигации и депо.
Может составим список там где дешевле?
если на 200-300грн в год дороже, то не страшно.
ну если 200к то в Укргаз можно?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:18
proftpd66 написав:
тут писали что в Укргазбанке дешевле всех. И финмон работает от 2млн на облигации и депо.
Может составим список там где дешевле?
почитайте пару сторінок назад
Укргаз дорожчий від Південного десь в 2а рази по комісах
в Південному нема помісячної мзди
чим він і є самий цікавий.
таблиця теж є - "кто іщет тот найдьот"
а загалом 100-150 замало для бумаг, плануйте від пів міо хоча б
greenozon
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:24
После размещения ОВГЗ 09.07.2019 на 6 млрд грн. до предела размещения, установленного Законом о бюджете на 2019 год, осталось 1,3 млрд грн.
200,7 млрд грн. заняты Минфином чуть больше чем за полгода, из 202 млрд грн., предусмотренных на год.
accord_trading_ltd
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:38
greenozon написав: proftpd66 написав:
тут писали что в Укргазбанке дешевле всех. И финмон работает от 2млн на облигации и депо.
Может составим список там где дешевле?
почитайте пару сторінок назад
Укргаз дорожчий від Південного десь в 2а рази по комісах
в Південному нема помісячної мзди
чим він і є самий цікавий.
таблиця теж є - "кто іщет тот найдьот"
а загалом 100-150 замало для бумаг, плануйте від пів міо хоча б
я пролистал назад, там нету сравнение, в основном про Украгзабанк
спасибо и на этом.
просто, если подтвердить бабку будет тяжело, то укгаз лучший.
нашел инфу:
https://minfin.com.ua/2019/02/11/36693734/
Наиболее выгодно покупать ОВГЗ через Банк Пивденный, поскольку он не взимает плату за хранение.
Второе место занимает Пиреус банк. Учреждение берет за один день хранения ценной бумаги только 0,001 грн. За счет этого стоимость услуги по сравнению с большинством банков-конкурентов уменьшается. На третьем месте Укрсиббанк, который опередил Ощадбанк благодаря низкой стоимости операции по хранению ОВГЗ. Хотя стоит отметить, что оба банка взимают наименьшую плату за брокерскую деятельность (0.05% сделки) и по этому показателю являются лидерами на рынке. Далее следуют Укргазбанк и Кредобанк. Последний имеет одну из самых высоких ставок за брокерские услуги. Если стоимость сделки не выше 50 тыс. грн, вам нужно будет отдать банку-брокеру 1.50% от суммы операции. Однако чем больше сумма сделки, тем меньше комиссия по ней. В Укрэксим, как и в Кредобанке, действует регрессивная ставка: с ростом стоимости заключенного договора снижается ставка по нему. Приватбанк занимает последнее место. Основной вклад в высокую общую стоимость услуги вносит размер комиссии за хранение облигаций — 0.50% от номинала (мин. 300 грн, макс 600 грн).
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:45
greenozon написав: proftpd66 написав:
тут писали что в Укргазбанке дешевле всех. И финмон работает от 2млн на облигации и депо.
Может составим список там где дешевле?
а загалом 100-150 замало для бумаг, плануйте від пів міо хоча б
в статьях пишут что от 50к у брокера и 100к у банка. Примат от 5млн.
есть короткое видео с табличкой
https://www.youtube.com/watch?v=UnE0xCOthUw это брехня?
и на Минфине написано в комментариях:
https://minfin.com.ua/2019/02/11/36693734/ В таблице указан банк Пивденный стсамым низким показателем комиссии. Откуда эта цифра???? На 2 млн грн покупки ОВГЗ— 2250 грн???? У них на 1 млн грн 5600 грн комиссии!!! Откуда статистика??? UPD:
вообщем от 250к лучше в банки
Востаннє редагувалось
proftpd66
в П'ят 12 лип, 2019 11:56, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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