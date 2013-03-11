RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 92939495>
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 21:50

  guess05 написав:
  asti написав:Интересно, в гривневые шестилетки уже рискнул кто-нибудь вложиться или я первым буду??
Вы в итоге рискнули?
Да! Купил 361 бумагу.
asti
 
Повідомлень: 759
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 22:18

кто в подскажет, когда нужно купить 5 лет? осенью при девальвации или сейчас пока не упала ставка??

на 100к-150к грн в Укргазбанке можно купить на 5 лет?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 861
З нами з: 22.12.16
Подякував: 87 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 06:56

  proftpd66 написав:кто в подскажет, когда нужно купить 5 лет? осенью при девальвации или сейчас пока не упала ставка??
на 100к-150к грн в Укргазбанке можно купить на 5 лет?
Можно и осенью, ставки на шестилетки падать особо не должны, но я решил последовать примеру нерезов и не ждать))
С такой суммой лучше идите в Пивденный, в Укргаза будут большие расходы///)))
asti
 
Повідомлень: 759
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 08:46

  asti написав:
  proftpd66 написав:кто в подскажет, когда нужно купить 5 лет? осенью при девальвации или сейчас пока не упала ставка??
на 100к-150к грн в Укргазбанке можно купить на 5 лет?
Можно и осенью, ставки на шестилетки падать особо не должны, но я решил последовать примеру нерезов и не ждать))
С такой суммой лучше идите в Пивденный, в Укргаза будут большие расходы///)))

если я не ошибаюсь у Пивденного минималка от 200к
UX-2019
 
Повідомлень: 28
З нами з: 24.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:01

  UX-2019 написав:
  asti написав:
  proftpd66 написав:кто в подскажет, когда нужно купить 5 лет? осенью при девальвации или сейчас пока не упала ставка??
на 100к-150к грн в Укргазбанке можно купить на 5 лет?
Можно и осенью, ставки на шестилетки падать особо не должны, но я решил последовать примеру нерезов и не ждать))
С такой суммой лучше идите в Пивденный, в Укргаза будут большие расходы///)))
если я не ошибаюсь у Пивденного минималка от 200к
Возможно, не уточнял))/
asti
 
Повідомлень: 759
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:02

  asti написав:
  proftpd66 написав:кто в подскажет, когда нужно купить 5 лет? осенью при девальвации или сейчас пока не упала ставка??
на 100к-150к грн в Укргазбанке можно купить на 5 лет?
Можно и осенью, ставки на шестилетки падать особо не должны, но я решил последовать примеру нерезов и не ждать))
С такой суммой лучше идите в Пивденный, в Укргаза будут большие расходы///)))


Спасибо.
тут писали что в Укргазбанке дешевле всех. И финмон работает от 2млн на облигации и депо.

Может составим список там где дешевле?

если на 200-300грн в год дороже, то не страшно.

ну если 200к то в Укргаз можно?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 861
З нами з: 22.12.16
Подякував: 87 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:18

Re: Рынок ОВГЗ

  proftpd66 написав:тут писали что в Укргазбанке дешевле всех. И финмон работает от 2млн на облигации и депо.

Может составим список там где дешевле?


почитайте пару сторінок назад
Укргаз дорожчий від Південного десь в 2а рази по комісах
в Південному нема помісячної мзди
чим він і є самий цікавий.

таблиця теж є - "кто іщет тот найдьот"

а загалом 100-150 замало для бумаг, плануйте від пів міо хоча б
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5492
З нами з: 01.06.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:24

После размещения ОВГЗ 09.07.2019 на 6 млрд грн. до предела размещения, установленного Законом о бюджете на 2019 год, осталось 1,3 млрд грн.

200,7 млрд грн. заняты Минфином чуть больше чем за полгода, из 202 млрд грн., предусмотренных на год.
accord_trading_ltd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25
З нами з: 25.02.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:38

  greenozon написав:
  proftpd66 написав:тут писали что в Укргазбанке дешевле всех. И финмон работает от 2млн на облигации и депо.

Может составим список там где дешевле?


почитайте пару сторінок назад
Укргаз дорожчий від Південного десь в 2а рази по комісах
в Південному нема помісячної мзди
чим він і є самий цікавий.

таблиця теж є - "кто іщет тот найдьот"

а загалом 100-150 замало для бумаг, плануйте від пів міо хоча б


я пролистал назад, там нету сравнение, в основном про Украгзабанк

спасибо и на этом.

просто, если подтвердить бабку будет тяжело, то укгаз лучший.

нашел инфу:

https://minfin.com.ua/2019/02/11/36693734/
Наиболее выгодно покупать ОВГЗ через Банк Пивденный, поскольку он не взимает плату за хранение.

Второе место занимает Пиреус банк. Учреждение берет за один день хранения ценной бумаги только 0,001 грн. За счет этого стоимость услуги по сравнению с большинством банков-конкурентов уменьшается.

На третьем месте Укрсиббанк, который опередил Ощадбанк благодаря низкой стоимости операции по хранению ОВГЗ. Хотя стоит отметить, что оба банка взимают наименьшую плату за брокерскую деятельность (0.05% сделки) и по этому показателю являются лидерами на рынке.

Далее следуют Укргазбанк и Кредобанк. Последний имеет одну из самых высоких ставок за брокерские услуги. Если стоимость сделки не выше 50 тыс. грн, вам нужно будет отдать банку-брокеру 1.50% от суммы операции. Однако чем больше сумма сделки, тем меньше комиссия по ней.

В Укрэксим, как и в Кредобанке, действует регрессивная ставка: с ростом стоимости заключенного договора снижается ставка по нему.

Приватбанк занимает последнее место. Основной вклад в высокую общую стоимость услуги вносит размер комиссии за хранение облигаций — 0.50% от номинала (мин. 300 грн, макс 600 грн).

https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 861
З нами з: 22.12.16
Подякував: 87 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:45

  greenozon написав:
  proftpd66 написав:тут писали что в Укргазбанке дешевле всех. И финмон работает от 2млн на облигации и депо.

Может составим список там где дешевле?

а загалом 100-150 замало для бумаг, плануйте від пів міо хоча б



в статьях пишут что от 50к у брокера и 100к у банка. Примат от 5млн.

есть короткое видео с табличкой
https://www.youtube.com/watch?v=UnE0xCOthUw

это брехня?


и на Минфине написано в комментариях:
https://minfin.com.ua/2019/02/11/36693734/
В таблице указан банк Пивденный стсамым низким показателем комиссии. Откуда эта цифра???? На 2 млн грн покупки ОВГЗ— 2250 грн???? У них на 1 млн грн 5600 грн комиссии!!! Откуда статистика???

UPD:

вообщем от 250к лучше в банки
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 12 лип, 2019 11:56, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 861
З нами з: 22.12.16
Подякував: 87 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 92939495>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
передача овгз между родственниками
zoawlhxc » Сер 05 чер, 2019 14:27
1 385
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 чер, 2019 20:12
asti
Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ? 1, 2, 3
Ірина_ » Пон 11 бер, 2019 10:32
28 3964
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 бер, 2019 16:03
greenozon
Когда фондовый рынок Украины начнет расти
alex_74 » Пон 11 бер, 2013 11:27
3 3718
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 кві, 2013 14:45
firef75

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (944)
12.07.2019 13:24
Укргазбанк (8804)
12.07.2019 13:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.