Наиболее выгодно покупать ОВГЗ через Банк Пивденный, поскольку он не взимает плату за хранение.



Второе место занимает Пиреус банк. Учреждение берет за один день хранения ценной бумаги только 0,001 грн. За счет этого стоимость услуги по сравнению с большинством банков-конкурентов уменьшается.



На третьем месте Укрсиббанк, который опередил Ощадбанк благодаря низкой стоимости операции по хранению ОВГЗ. Хотя стоит отметить, что оба банка взимают наименьшую плату за брокерскую деятельность (0.05% сделки) и по этому показателю являются лидерами на рынке.



Далее следуют Укргазбанк и Кредобанк. Последний имеет одну из самых высоких ставок за брокерские услуги. Если стоимость сделки не выше 50 тыс. грн, вам нужно будет отдать банку-брокеру 1.50% от суммы операции. Однако чем больше сумма сделки, тем меньше комиссия по ней.



В Укрэксим, как и в Кредобанке, действует регрессивная ставка: с ростом стоимости заключенного договора снижается ставка по нему.



Приватбанк занимает последнее место. Основной вклад в высокую общую стоимость услуги вносит размер комиссии за хранение облигаций — 0.50% от номинала (мин. 300 грн, макс 600 грн).



