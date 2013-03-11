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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:55
proftpd66
стаття (від февраля) на мінфіні - це перепечатка із першоджерела - https://finsee.com/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D ... %B4%D0%BF/
але по Укргазу колега zzzz вносив корекції (див пару стор назад)
те що деякі банки починають фін мон від 2М - на це не варто покладатись.
бо закон є закон (dura lex sed lex)
по Привату - не 5м, а 1Мhttps://privatbank.ua/ovdp
приват самий дорогий і дурний банк (в плані роботи із бумагами)
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:03
там пример в табличке идет от 2млн, странно. Не понятно как при 100к-250к будет оно.
Примітка: Для розрахунку використовувались тарифи для ОВДП на суму 2 млн. грн. із подальшим продажем через 12 місяців.
а я планировал 100к-250к.вообщем, тогда у брокера лучше купить. Спасибо.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:07
proftpd66 написав:
вообщем, тогда у брокера лучше купить.
однозначно
ще можете +0.2 зробити якщо будете працювати через програму "Бонус від Мінфіна по ОВДП"https://minfin.com.ua/ua/2019/06/20/38144434/
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:24
есть еще для начинающих танкистов:https://www.youtube.com/watch?v=wWd8oK76NL8
(Что нужно учитывать при покупке ОВГЗ?)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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