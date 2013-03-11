UX-2019
в Пивденном нет минималки, просто выгодно будет от большей суммы инвестировать
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:48
Рынок ОВГЗ
UX-2019
в Пивденном нет минималки, просто выгодно будет от большей суммы инвестировать
Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:55
proftpd66
стаття (від февраля) на мінфіні - це перепечатка із першоджерела -
але по Укргазу колега zzzz вносив корекції (див пару стор назад)
те що деякі банки починають фін мон від 2М - на це не варто покладатись.
бо закон є закон (dura lex sed lex)
по Привату - не 5м, а 1М
приват самий дорогий і дурний банк (в плані роботи із бумагами)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:58
proftpd66
по Пивденному
- открытие текущего счета - 100 / закрытие и обслуживание бесплатно
- пополнение - 0,1% от суммы мин. 500 грн. макс. 2000 грн
- открытие счёта ЦБ - 50 грн
- зачисление ОВГЗ на счёт - 0,05% от номинальной стоимости ЦБ, мин. 50 грн. макс. 500 грн
- хранение - бесплатно
- брокерская - 0,1% от суммы сделки, мин. 500 грн.(по большим суммам можно довогориться)
вроде все
Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:03
там пример в табличке идет от 2млн, странно. Не понятно как при 100к-250к будет оно.
а я планировал 100к-250к.
вообщем, тогда у брокера лучше купить. Спасибо.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:07
Re: Рынок ОВГЗ
однозначно
ще можете +0.2 зробити якщо будете працювати через програму "Бонус від Мінфіна по ОВДП"
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:24
есть еще для начинающих танкистов:
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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