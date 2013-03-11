RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 92939495
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:48

Рынок ОВГЗ

UX-2019

в Пивденном нет минималки, просто выгодно будет от большей суммы инвестировать
guess05
 
Повідомлень: 3
З нами з: 11.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:55

proftpd66

стаття (від февраля) на мінфіні - це перепечатка із першоджерела -


https://finsee.com/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D ... %B4%D0%BF/

але по Укргазу колега zzzz вносив корекції (див пару стор назад)

те що деякі банки починають фін мон від 2М - на це не варто покладатись.
бо закон є закон (dura lex sed lex)

по Привату - не 5м, а 1М
https://privatbank.ua/ovdp


приват самий дорогий і дурний банк (в плані роботи із бумагами)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5492
З нами з: 01.06.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:58

proftpd66
по Пивденному
- открытие текущего счета - 100 / закрытие и обслуживание бесплатно
- пополнение - 0,1% от суммы мин. 500 грн. макс. 2000 грн
- открытие счёта ЦБ - 50 грн
- зачисление ОВГЗ на счёт - 0,05% от номинальной стоимости ЦБ, мин. 50 грн. макс. 500 грн
- хранение - бесплатно
- брокерская - 0,1% от суммы сделки, мин. 500 грн.(по большим суммам можно довогориться)
вроде все
guess05
 
Повідомлень: 3
З нами з: 11.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:03



там пример в табличке идет от 2млн, странно. Не понятно как при 100к-250к будет оно.

Примітка: Для розрахунку використовувались тарифи для ОВДП на суму 2 млн. грн. із подальшим продажем через 12 місяців.


а я планировал 100к-250к.

вообщем, тогда у брокера лучше купить. Спасибо.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 862
З нами з: 22.12.16
Подякував: 87 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:07

Re: Рынок ОВГЗ

  proftpd66 написав:вообщем, тогда у брокера лучше купить.


однозначно

ще можете +0.2 зробити якщо будете працювати через програму "Бонус від Мінфіна по ОВДП"


https://minfin.com.ua/ua/2019/06/20/38144434/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5492
З нами з: 01.06.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:24

есть еще для начинающих танкистов:
https://www.youtube.com/watch?v=wWd8oK76NL8 (Что нужно учитывать при покупке ОВГЗ?)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 862
З нами з: 22.12.16
Подякував: 87 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 92939495
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
передача овгз между родственниками
zoawlhxc » Сер 05 чер, 2019 14:27
1 386
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 чер, 2019 20:12
asti
Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ? 1, 2, 3
Ірина_ » Пон 11 бер, 2019 10:32
28 3970
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 бер, 2019 16:03
greenozon
Когда фондовый рынок Украины начнет расти
alex_74 » Пон 11 бер, 2013 11:27
3 3718
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 кві, 2013 14:45
firef75

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14000)
12.07.2019 14:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.