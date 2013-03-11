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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 93949596
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:20

На ранок 15 липня обсяг облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у власності іноземців перевищив 65 млрд грн, або $2.5 млрд, що стало рекордом за всю історію незалежності. І важливу роль у цьому відіграло відкриття наприкінці травня рахунку міжнародного депозитарію Clearstream у депозитарії Національного банку. До спрощення процесу інвестування в ОВДП з-за кордону Нацбанк йшов більше трьох років.

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Аватар користувача
 
Повідомлень: 5528
З нами з: 01.06.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 304 раз.
 
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  #<1 ... 93949596
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