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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 17 лип, 2019 10:20
На ранок 15 липня обсяг облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у власності іноземців перевищив 65 млрд грн, або $2.5 млрд, що стало рекордом за всю історію незалежності. І важливу роль у цьому відіграло відкриття наприкінці травня рахунку міжнародного депозитарію Clearstream у депозитарії Національного банку. До спрощення процесу інвестування в ОВДП з-за кордону Нацбанк йшов більше трьох років.
Додано: Сер 17 лип, 2019 18:20
Рада банк додала тарифи по бумагах на свій новий портал
Додано: Чет 18 лип, 2019 09:01
Re: Рынок ОВГЗ
это правда, не бойтесь этого, к декларации будет небольшой додотак(Ф1), подать можно даже через электронный кабинет, чтоб их морды не видеть. Надобность о происхождение отсутствует, только сколько купили в гривнах и сколько продали в гривнах.
ВАЖНО! ЕСЛИ ВЫ КУПИЛИ ДОЛЛ/ЕВРО ОВГЗ И КУРС К ГРИВНЕ СИЛЬНО ДЕВАЛЬВИРОВАЛ ТО НА РАЗНИЦУ ПОКУПКИ-ПОГАШЕНИЯ/ПРОДАЖИ ВЫ ПЛАТИТЕ !!!НДФЛ!!! + военный сбор.
Про это все молчат почему-то.
Из-за этого момента и подается декларация.
Додано: Чет 18 лип, 2019 10:31
Яка нісенітниця !
Я, для прикладу, купував ОВДП за дол. і погашення отримав в дол. до чого тут курс гривні
Додано: Чет 18 лип, 2019 10:58
Re: Рынок ОВГЗ
покупаете на 100к долл овгз, в день покупки курс нбу 26, погашение либо продажа через год-два-три курс нбу 32, при погашение вам дадут долл, при продаже гривну по курсу. Даже если долл при погашение, то номинальный курс на день погашение 32(пример), вы заплатите с ₴600000 - ₴108000 ндфл, а так же ₴9000 военного сбора. Это называется инвестиционная прибыль, разница между покупкой и продажей бумаги. Никакого отношения к купонной выплате.
Додано: Чет 18 лип, 2019 11:03
З 7 лютого погашення валютних ОВДП в доларах. Я купув ОВДП в доларах і отримав погашення в доларах, курс гривні тут нідочого. З Ваших слів виходить, що якщо я купив гривневі ОВДП і курс впав, то я маю задекларувати збиток
Додано: Чет 18 лип, 2019 11:08
Re: Рынок ОВГЗ
критерій сильності опублікований в законодавстві?
чи маєте на увазі навіть 0.0001% зміна курсу вже спонукає до обовязкової декларації та сплати НДФЛ
Додано: Чет 18 лип, 2019 11:12
Re: Рынок ОВГЗ
вы не понимаете. Почитайте налоговый кодекс, там есть термин инвестиционная прибыль. Будьте внимательны.
Вы купили бумагу за 1005дол в этот день курс был нбу 26, через два года мин фин погасил вам 1000дол, курс нбу в этот день 32, вот дфс посчитает вам инвест прибыль, налог же платится в гривнах РЕЗИДЕНТАМИ, доход считается в гривнах РЕЗИДАНТАМ(отсюда еще один подвох почему нерезиденты так много покупают бумаг). Если инвест убыток, то конечно вам дфс ничего не вернет, как в случаи нпф или контрактным образованием. Если девальвация очень значительная - значит нужно немедленно на вторичке продавать валютные бумагу. Так как просто потом съесть всю прибыль, а даже и саму сумму бумаги.
Додано: Чет 18 лип, 2019 11:14
Ні, я купив ОВДП за 970 дол., а в кінці терміну отримав погашення в 1000 дол. і з доходу в 30 дол. я оплачу військовий збір у гривнях
Додано: Чет 18 лип, 2019 11:18
Рынок ОВГЗ
естественно, мало того мне в банке мой брокер заставил подписать ознакомление обо всем этом, я предполагаю этот ознакомление будет отослано в дфс, но это мое предположение.
ЕЩЕ РАЗ БОЯТСЯ НЕ СТОИТ! Я заполнял декларацию, и видел этот додаток Ф1, в нем указывается исключительно сумма покупки и сумма погашения/продажи бумаг(без isin), происхождение их не интересует, так-как мы прошли фин мониторинг при покупке. Дфс интересует только конечный результат, - прибыль либо убыток, по результатам с овгз.
Востаннє редагувалось vadymbanker в Чет 18 лип, 2019 11:28, всього редагувалось 1 раз.
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