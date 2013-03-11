vadymbanker написав:

Chuprynka написав: З 7 лютого погашення валютних ОВДП в доларах. Я купув ОВДП в доларах і отримав погашення в доларах, курс гривні тут нідочого. З Ваших слів виходить, що якщо я купив гривневі ОВДП і курс впав, то я маю задекларувати збиток З 7 лютого погашення валютних ОВДП в доларах. Я купув ОВДП в доларах і отримав погашення в доларах, курс гривні тут нідочого. З Ваших слів виходить, що якщо я купив гривневі ОВДП і курс впав, то я маю задекларувати збиток

вы не понимаете. Почитайте налоговый кодекс, там есть термин инвестиционная прибыль. Будьте внимательны.Вы купили бумагу за 1005дол в этот день курс был нбу 26, через два года мин фин погасил вам 1000дол, курс нбу в этот день 32, вот дфс посчитает вам инвест прибыль, налог же платится в гривнах РЕЗИДЕНТАМИ, доход считается в гривнах РЕЗИДАНТАМ(отсюда еще один подвох почему нерезиденты так много покупают бумаг). Если инвест убыток, то конечно вам дфс ничего не вернет, как в случаи нпф или контрактным образованием. Если девальвация очень значительная - значит нужно немедленно на вторичке продавать валютные бумагу. Так как просто потом съесть всю прибыль, а даже и саму сумму бумаги.