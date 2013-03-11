Chuprynka написав:vadymbanker написав:вы не понимаете. Почитайте налоговый кодекс, там есть термин инвестиционная прибыль. Будьте внимательны.Chuprynka написав:З 7 лютого погашення валютних ОВДП в доларах. Я купув ОВДП в доларах і отримав погашення в доларах, курс гривні тут нідочого. З Ваших слів виходить, що якщо я купив гривневі ОВДП і курс впав, то я маю задекларувати збиток
Вы купили бумагу за 1005дол в этот день курс был нбу 26, через два года мин фин погасил вам 1000дол, курс нбу в этот день 32, вот дфс посчитает вам инвест прибыль, налог же платится в гривнах РЕЗИДЕНТАМИ, доход считается в гривнах РЕЗИДАНТАМ(отсюда еще один подвох почему нерезиденты так много покупают бумаг). Если инвест убыток, то конечно вам дфс ничего не вернет, как в случаи нпф или контрактным образованием. Если девальвация очень значительная - значит нужно немедленно на вторичке продавать валютные бумагу. Так как просто потом съесть всю прибыль, а даже и саму сумму бумаги.
Ні, я купив ОВДП за 970 дол., а в кінці терміну отримав погашення в 1000 дол. і з доходу в 30 дол. я оплачу військовий збір у гривнях
Снова пишу!!!
Посмотрите на курс нбу в день когда вы купили и в день когда вам погасили. Если курс укрепился, вам даже не нужно и за 30дол платить. Инвест прибыль платит инвестор, не налоговый агент как в случии с купонной выплатой(только военный сбор).
А так же важно! 30 дол это не доход ваш, это инвестиционная прибыль! А купонные выплаты это доход, который согласно НК не облагается ндфл(пока...). Это разные вещи, вдумайтесь.