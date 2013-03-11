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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 94959697
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:21

Рынок ОВГЗ

Chuprynka написав:
  vadymbanker написав:
Chuprynka написав:З 7 лютого погашення валютних ОВДП в доларах. Я купув ОВДП в доларах і отримав погашення в доларах, курс гривні тут нідочого. З Ваших слів виходить, що якщо я купив гривневі ОВДП і курс впав, то я маю задекларувати збиток :lol:
вы не понимаете. Почитайте налоговый кодекс, там есть термин инвестиционная прибыль. Будьте внимательны.
Вы купили бумагу за 1005дол в этот день курс был нбу 26, через два года мин фин погасил вам 1000дол, курс нбу в этот день 32, вот дфс посчитает вам инвест прибыль, налог же платится в гривнах РЕЗИДЕНТАМИ, доход считается в гривнах РЕЗИДАНТАМ(отсюда еще один подвох почему нерезиденты так много покупают бумаг). Если инвест убыток, то конечно вам дфс ничего не вернет, как в случаи нпф или контрактным образованием. Если девальвация очень значительная - значит нужно немедленно на вторичке продавать валютные бумагу. Так как просто потом съесть всю прибыль, а даже и саму сумму бумаги.

Ні, я купив ОВДП за 970 дол., а в кінці терміну отримав погашення в 1000 дол. і з доходу в 30 дол. я оплачу військовий збір у гривнях :D

Снова пишу!!!
Посмотрите на курс нбу в день когда вы купили и в день когда вам погасили. Если курс укрепился, вам даже не нужно и за 30дол платить. Инвест прибыль платит инвестор, не налоговый агент как в случии с купонной выплатой(только военный сбор).
А так же важно! 30 дол это не доход ваш, это инвестиционная прибыль! А купонные выплаты это доход, который согласно НК не облагается ндфл(пока...). Это разные вещи, вдумайтесь.
vadymbanker
 
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