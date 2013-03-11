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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 94959697
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:21

Рынок ОВГЗ

Chuprynka написав:
  vadymbanker написав:
Chuprynka написав:З 7 лютого погашення валютних ОВДП в доларах. Я купув ОВДП в доларах і отримав погашення в доларах, курс гривні тут нідочого. З Ваших слів виходить, що якщо я купив гривневі ОВДП і курс впав, то я маю задекларувати збиток :lol:
вы не понимаете. Почитайте налоговый кодекс, там есть термин инвестиционная прибыль. Будьте внимательны.
Вы купили бумагу за 1005дол в этот день курс был нбу 26, через два года мин фин погасил вам 1000дол, курс нбу в этот день 32, вот дфс посчитает вам инвест прибыль, налог же платится в гривнах РЕЗИДЕНТАМИ, доход считается в гривнах РЕЗИДАНТАМ(отсюда еще один подвох почему нерезиденты так много покупают бумаг). Если инвест убыток, то конечно вам дфс ничего не вернет, как в случаи нпф или контрактным образованием. Если девальвация очень значительная - значит нужно немедленно на вторичке продавать валютные бумагу. Так как просто потом съесть всю прибыль, а даже и саму сумму бумаги.

Ні, я купив ОВДП за 970 дол., а в кінці терміну отримав погашення в 1000 дол. і з доходу в 30 дол. я оплачу військовий збір у гривнях :D

Снова пишу!!!
Посмотрите на курс нбу в день когда вы купили и в день когда вам погасили. Если курс укрепился, вам даже не нужно и за 30дол платить. Инвест прибыль платит инвестор, не налоговый агент как в случаи с доходом - купонной выплатой(только военный сбор).
А так же важно! 30 дол это не доход ваш, это инвестиционная прибыль! А купонные выплаты это доход, который согласно НК не облагается ндфл(пока...). Это разные вещи, вдумайтесь.
Востаннє редагувалось vadymbanker в Чет 18 лип, 2019 11:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:40

  vadymbanker написав: Почитайте налоговый кодекс, там есть термин инвестиционная прибыль. Будьте внимательны.

а вы его читали?
в каком банке вам такое наплели?
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:43

Re: Рынок ОВГЗ

J написав:
  vadymbanker написав: Почитайте налоговый кодекс, там есть термин инвестиционная прибыль. Будьте внимательны.

а вы его читали?
в каком банке вам такое наплели?
не хамите

http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-kon ... 71811.html

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vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:55

vadymbanker

а якщо робота із грн бумагою - інвест прибілі не буде ні в якому випадку?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 12:03

vadymbanker
1) это письмо относительно доходов за 2016 год
2) когда вы покупаете дисконтные гривневые ОВГЗ то при погашении весь ваш доход будет инвестиционным доходом, т.к. по этим ОВГЗ % не платятся, тут вы тоже собираетесь платить подоходный налог ?
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 12:25

Лист ДФС від 22.03.2017 № 3926/С/99-99-13-02-03-14
Отже, сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на облігації внутрішніх державних позик, емітовані Міністерством фінансів України, та інвестиційного прибутку від операцій з цими паперами, є об’єктом оподаткування військовим збором. При цьому податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів є особа, яка здійснює таке нарахування.
Chuprynka
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 12:37

Re: Рынок ОВГЗ

Chuprynka написав:Лист ДФС від 22.03.2017 № 3926/С/99-99-13-02-03-14
Отже, сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на облігації внутрішніх державних позик, емітовані Міністерством фінансів України, та інвестиційного прибутку від операцій з цими паперами, є об’єктом оподаткування військовим збором. При цьому податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів є особа, яка здійснює таке нарахування.
слава Богу! Значит я ошибся. Это хорошо, что только военный сбор нужно оплачивать с инвест прибыли. Ну декларация подавать надо, даже на гривну, но это не страшно. В Банке идиоты мне сказали что нужно платить ндфл с инвест прибыли, сейчас буду им звонить.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 12:39

Re: Рынок ОВГЗ

greenozon написав:vadymbanker

а якщо робота із грн бумагою - інвест прибілі не буде ні в якому випадку?
подавать надо. Купили с дисконтом по 997грн погасили вам по 1000, значит 3грн инвест прибыль.
НО ТОЛЬКО ВОЕННЫЙ СБОР оплачивать

Я ошибся касательно оплаты ндфл с инвест прибыли, но не в части подачи декларации с додатком Ф1.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 12:54

vadymbanker
для тех кому подавать лень,
в кодексе есть пункт, что если все доходы от налоговых агентов и налоги удержаны - то можно не подавать
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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