ничего не понял.
тут писали Украгаз принимает декларация если депо или овгз от 2млн.
Если это так, то может лучше открыть овгз в Укргазе до 2млн.?
в декларации просто показать SWIFT'ы из "забугра", которые пришли, можно будет показать, я надеюсь?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 18 лип, 2019 16:44
ничего не понял.
тут писали Украгаз принимает декларация если депо или овгз от 2млн.
Если это так, то может лучше открыть овгз в Укргазе до 2млн.?
в декларации просто показать SWIFT'ы из "забугра", которые пришли, можно будет показать, я надеюсь?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Чет 18 лип, 2019 16:52
Re: Рынок ОВГЗ
В деларації не потрібно вказувати джерело походження коштів
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