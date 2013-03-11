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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 95969798
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:44

ничего не понял.

тут писали Украгаз принимает декларация если депо или овгз от 2млн.

Если это так, то может лучше открыть овгз в Укргазе до 2млн.?

в декларации просто показать SWIFT'ы из "забугра", которые пришли, можно будет показать, я надеюсь?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:52

Re: Рынок ОВГЗ

В деларації не потрібно вказувати джерело походження коштів
Chuprynka
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 17:23

  Chuprynka написав:В деларації не потрібно вказувати джерело походження коштів



що потрiбно вказувати?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 19:21

  proftpd66 написав:в декларации просто показать SWIFT'ы из "забугра", которые пришли, можно будет показать, я надеюсь?

вы хотите показывать посторонним людям свифты, с которых вы не заплатили налоги?
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J
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 19:40

J

их видел примат и гороховский-дубилет. Пока не расстреляли. Слава Калашнику! Только кредит предлагают под 16.9% до 3-лимонов в гривне на вторичную недвижимость :lol: без дополнительных %.

так же, отправил свифты в The United States of America, около 15к за товар и купил где-то на 800к грн контрабас. Тоже, не расстреляли. :lol:

Банду геть!
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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