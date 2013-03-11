ничего не понял.
тут писали Украгаз принимает декларация если депо или овгз от 2млн.
Если это так, то может лучше открыть овгз в Укргазе до 2млн.?
в декларации просто показать SWIFT'ы из "забугра", которые пришли, можно будет показать, я надеюсь?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 18 лип, 2019 16:44
ничего не понял.
тут писали Украгаз принимает декларация если депо или овгз от 2млн.
Если это так, то может лучше открыть овгз в Укргазе до 2млн.?
в декларации просто показать SWIFT'ы из "забугра", которые пришли, можно будет показать, я надеюсь?
…А чтоб война не скучной была, мы с красными «товарищами» и белыми «господами» договор негласный заключили: проституток и артистов не убивать…
Додано: Чет 18 лип, 2019 16:52
Re: Рынок ОВГЗ
В деларації не потрібно вказувати джерело походження коштів
Додано: Чет 18 лип, 2019 17:23
…А чтоб война не скучной была, мы с красными «товарищами» и белыми «господами» договор негласный заключили: проституток и артистов не убивать…
Додано: Чет 18 лип, 2019 19:21
вы хотите показывать посторонним людям свифты, с которых вы не заплатили налоги?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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Додано: Чет 18 лип, 2019 19:40
J
их видел примат и гороховский-дубилет. Пока не расстреляли. Слава Калашнику! Только кредит предлагают под 16.9% до 3-лимонов в гривне на вторичную недвижимость без дополнительных %.
так же, отправил свифты в The United States of America, около 15к за товар и купил где-то на 800к грн контрабас. Тоже, не расстреляли.
Банду геть!
…А чтоб война не скучной была, мы с красными «товарищами» и белыми «господами» договор негласный заключили: проституток и артистов не убивать…
Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:35
Вот и пришли с обыском в офис ИКУ , я об этом зимой предупреждал.
Обыск проводит НАБУ
Живите своим умом!
Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:07
Это вполне ожидаемо! А дальше будет ещё веселее - Игорь будет мстить Валерии.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:02
2 J
Есть закон, где нужно платить налог??
Есть одно Юр. лицо из Сан-Франциско, которое, отсылает SWIFT без наименование платежа. Я должен сам выбрать найменование платежа из 200 возможных. Если это будет гонорар, то это не зарплата. То налог не обязательный. Верно?
Можно в очко сыграть как Олег Валерьевич Ляшко, выиграть 10млн гривен, покерные сайты разрешают отсылать бабос. С одного банка банкрота вывели 400млн через игровой сайт. Тут что надо платить налог?
…А чтоб война не скучной была, мы с красными «товарищами» и белыми «господами» договор негласный заключили: проституток и артистов не убивать…
Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:39
гонорар - это доход - надо платить налог
выиграл 10млн гривен - доход - надо платить налог
С одного банка банкрота вывели 400млн через игровой сайт - это возврат платежа - налога нет
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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