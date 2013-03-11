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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 95969798
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:44

ничего не понял.

тут писали Украгаз принимает декларация если депо или овгз от 2млн.

Если это так, то может лучше открыть овгз в Укргазе до 2млн.?

в декларации просто показать SWIFT'ы из "забугра", которые пришли, можно будет показать, я надеюсь?
…А чтоб война не скучной была, мы с красными «товарищами» и белыми «господами» договор негласный заключили: проституток и артистов не убивать…
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:52

Re: Рынок ОВГЗ

В деларації не потрібно вказувати джерело походження коштів
Chuprynka
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 17:23

  Chuprynka написав:В деларації не потрібно вказувати джерело походження коштів



що потрiбно вказувати?
…А чтоб война не скучной была, мы с красными «товарищами» и белыми «господами» договор негласный заключили: проституток и артистов не убивать…
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 19:21

  proftpd66 написав:в декларации просто показать SWIFT'ы из "забугра", которые пришли, можно будет показать, я надеюсь?

вы хотите показывать посторонним людям свифты, с которых вы не заплатили налоги?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 19:40

J

их видел примат и гороховский-дубилет. Пока не расстреляли. Слава Калашнику! Только кредит предлагают под 16.9% до 3-лимонов в гривне на вторичную недвижимость :lol: без дополнительных %.

так же, отправил свифты в The United States of America, около 15к за товар и купил где-то на 800к грн контрабас. Тоже, не расстреляли. :lol:

Банду геть!
…А чтоб война не скучной была, мы с красными «товарищами» и белыми «господами» договор негласный заключили: проституток и артистов не убивать…
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:35

Вот и пришли с обыском в офис ИКУ , я об этом зимой предупреждал.

Обыск проводит НАБУ

https://www.slovoidilo.ua/2019/07/19/no ... ontarevoyi
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:07

  zzzzzz написав:Вот и пришли с обыском в офис ИКУ , я об этом зимой предупреждал.

Обыск проводит НАБУ

https://www.slovoidilo.ua/2019/07/19/no ... ontarevoyi

Это вполне ожидаемо! А дальше будет ещё веселее - Игорь будет мстить Валерии.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:02

2 J

Есть закон, где нужно платить налог??

Есть одно Юр. лицо из Сан-Франциско, которое, отсылает SWIFT без наименование платежа. Я должен сам выбрать найменование платежа из 200 возможных. Если это будет гонорар, то это не зарплата. То налог не обязательный. Верно?

Можно в очко сыграть как Олег Валерьевич Ляшко, выиграть 10млн гривен, покерные сайты разрешают отсылать бабос. С одного банка банкрота вывели 400млн через игровой сайт. Тут что надо платить налог?
…А чтоб война не скучной была, мы с красными «товарищами» и белыми «господами» договор негласный заключили: проституток и артистов не убивать…
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:39

гонорар - это доход - надо платить налог
выиграл 10млн гривен - доход - надо платить налог
С одного банка банкрота вывели 400млн через игровой сайт - это возврат платежа - налога нет
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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