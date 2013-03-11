Додано: Чет 18 лип, 2019 16:44

ничего не понял.



тут писали Украгаз принимает декларация если депо или овгз от 2млн.



Если это так, то может лучше открыть овгз в Укргазе до 2млн.?



в декларации просто показать SWIFT'ы из "забугра", которые пришли, можно будет показать, я надеюсь?

…А чтоб война не скучной была, мы с красными «товарищами» и белыми «господами» договор негласный заключили: проституток и артистов не убивать…