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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 96979899>
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:44

ничего не понял.

тут писали Украгаз принимает декларация если депо или овгз от 2млн.

Если это так, то может лучше открыть овгз в Укргазе до 2млн.?

в декларации просто показать SWIFT'ы из "забугра", которые пришли, можно будет показать, я надеюсь?
…А чтоб война не скучной была, мы с красными «товарищами» и белыми «господами» договор негласный заключили: проституток и артистов не убивать…
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:52

Re: Рынок ОВГЗ

В деларації не потрібно вказувати джерело походження коштів
Chuprynka
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 17:23

  Chuprynka написав:В деларації не потрібно вказувати джерело походження коштів



що потрiбно вказувати?
…А чтоб война не скучной была, мы с красными «товарищами» и белыми «господами» договор негласный заключили: проституток и артистов не убивать…
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 19:21

  proftpd66 написав:в декларации просто показать SWIFT'ы из "забугра", которые пришли, можно будет показать, я надеюсь?

вы хотите показывать посторонним людям свифты, с которых вы не заплатили налоги?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 19:40

J

их видел примат и гороховский-дубилет. Пока не расстреляли. Слава Калашнику! Только кредит предлагают под 16.9% до 3-лимонов в гривне на вторичную недвижимость :lol: без дополнительных %.

так же, отправил свифты в The United States of America, около 15к за товар и купил где-то на 800к грн контрабас. Тоже, не расстреляли. :lol:

Банду геть!
…А чтоб война не скучной была, мы с красными «товарищами» и белыми «господами» договор негласный заключили: проституток и артистов не убивать…
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:35

Вот и пришли с обыском в офис ИКУ , я об этом зимой предупреждал.

Обыск проводит НАБУ

https://www.slovoidilo.ua/2019/07/19/no ... ontarevoyi
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:07

  zzzzzz написав:Вот и пришли с обыском в офис ИКУ , я об этом зимой предупреждал.

Обыск проводит НАБУ

https://www.slovoidilo.ua/2019/07/19/no ... ontarevoyi

Это вполне ожидаемо! А дальше будет ещё веселее - Игорь будет мстить Валерии.
accord_trading_ltd
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:02

2 J

Есть закон, где нужно платить налог??

Есть одно Юр. лицо из Сан-Франциско, которое, отсылает SWIFT без наименование платежа. Я должен сам выбрать найменование платежа из 200 возможных. Если это будет гонорар, то это не зарплата. То налог не обязательный. Верно?

Можно в очко сыграть как Олег Валерьевич Ляшко, выиграть 10млн гривен, покерные сайты разрешают отсылать бабос. С одного банка банкрота вывели 400млн через игровой сайт. Тут что надо платить налог?
…А чтоб война не скучной была, мы с красными «товарищами» и белыми «господами» договор негласный заключили: проституток и артистов не убивать…
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:39

гонорар - это доход - надо платить налог
выиграл 10млн гривен - доход - надо платить налог
С одного банка банкрота вывели 400млн через игровой сайт - это возврат платежа - налога нет
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:52

J
А фин мониторинг банка локает деньги пока не покажите источник происхождения средств которые были отправлены на игровой сайт. 400 млн норм сумма, банк получатель может овгз купить, пока собственник денег за справками по бегает.
St/2
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