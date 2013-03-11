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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 96979899
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 21:04

  St/2 написав:J
А фин мониторинг банка локает деньги пока не покажите источник происхождения средств которые были отправлены на игровой сайт. 400 млн норм сумма, банк получатель может овгз купить, пока собственник денег за справками по бегает.



400млн - это просто для примера. Из другой оперы. Извините, если ввел в заблуждения.

но "выигрыш" налогом вроде бы не облагается, SWIFT так же имеет категорию назначения платежа, как "Приз"/"выигрыш".

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VISA и MC имеют тип платежа как Quick Cash (или как-то так). Это означает что платеж должен быть мгновенно переведен из карты на другую карту, и предотвратить это нельзя. За ночь можно легко вывести очень много.
…А чтоб война не скучной была, мы с красными «товарищами» и белыми «господами» договор негласный заключили: проституток и артистов не убивать…
proftpd66
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