400млн - это просто для примера. Из другой оперы. Извините, если ввел в заблуждения.
но "выигрыш" налогом вроде бы не облагается, SWIFT так же имеет категорию назначения платежа, как "Приз"/"выигрыш".
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VISA и MC имеют тип платежа как Quick Cash (или как-то так). Это означает что платеж должен быть мгновенно переведен из карты на другую карту, и предотвратить это нельзя. За ночь можно легко вывести очень много.