Додано: П'ят 19 лип, 2019 21:31

St/2



Pokerstars обещает понять лимит выше 640$ в сутки, если игрок подтвердит свои средства. Это для защита от русской рулетки, когда игрок продаст квартиру и сыграет одну последнюю свою игру в своей жизни, как в русской рулетки.



Они обещают что можно одним платежом пополнить на 100к евро, если игрок подтвердит свои средства или если игрок будет постепенно выигрывать. У них есть игры, где игроки на столе держат 100к евро.

…А чтоб война не скучной была, мы с красными «товарищами» и белыми «господами» договор негласный заключили: проституток и артистов не убивать…