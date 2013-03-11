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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 96979899
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 21:04

  St/2 написав:J
А фин мониторинг банка локает деньги пока не покажите источник происхождения средств которые были отправлены на игровой сайт. 400 млн норм сумма, банк получатель может овгз купить, пока собственник денег за справками по бегает.



400млн - это просто для примера. Из другой оперы. Извините, если ввел в заблуждения.

но "выигрыш" налогом вроде бы не облагается, SWIFT так же имеет категорию назначения платежа, как "Приз"/"выигрыш".

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VISA и MC имеют тип платежа как Quick Cash (или как-то так). Это означает что платеж должен быть мгновенно переведен из карты на другую карту, при любых условиях, и предотвратить это нельзя. За ночь можно легко вывести очень много.


…А чтоб война не скучной была, мы с красными «товарищами» и белыми «господами» договор негласный заключили: проституток и артистов не убивать…
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 21:24

proftpd66
Типичные лимиты Там.
Minimum load amount (across all Currencies) $100
Daily cash over the counter limit $250
Daily POS limit at MasterCard® merchants* $5,000
Maximum ATM withdrawal limit per 24 hours* $2,500

https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/transaction-processing-rules.pdf
Так что с карточным обналом особо не разогнаться.

Просто Их банки уже знают как зарабатывать на комплаенсе. Но наши быстро учатся.
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 21:31

St/2

Pokerstars обещает понять лимит выше 640$ в сутки, если игрок подтвердит свои средства. Это для защита от русской рулетки, когда игрок продаст квартиру и сыграет одну последнюю свою игру в своей жизни, как в русской рулетки.

Они обещают что можно одним платежом пополнить на 100к евро, если игрок подтвердит свои средства или если игрок будет постепенно выигрывать. У них есть игры, где игроки на столе держат 100к евро.
…А чтоб война не скучной была, мы с красными «товарищами» и белыми «господами» договор негласный заключили: проституток и артистов не убивать…
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 21:56

  proftpd66 написав:
но "выигрыш" налогом вроде бы не облагается, SWIFT так же имеет категорию назначения платежа, как "Приз"/"выигрыш".


до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються, доходи у вигляді виграшів, призів (підпункт 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 ПКУ).
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