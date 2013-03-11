RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 9899100101
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 21:29

Рынок ОВГЗ

starsn написав:
  asti написав:
  Chuprynka написав:[quote="4712620:asti"]Подскажите, у кого-то есть опыт подачи налоговых деклараций по-причине получения доходов от ОВГЗ?
Ого! А выдержку из законодательства, о том, что данные доходы не подпадают под налог тоже?

Скиньте, пожалуйста, такую выдержку, я с интересом почитаю, это что-то новое. А по факту операции с ОВГЗ облагаются подоходным налогом по ставке 0%(или вообще не облагаются), но подпадают под военный сбор, который обязаны удерживать автоматически. Если вы подаете декларацию, то в ней должна быть указана сумма удержанного военного сбора.[/quote]
Обсуждалась выше. Инвест прибыль тоже облагается военным сбором, её налогоплательщик высчитывает самостоятельно, и отображает в декларации.

http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-kon ... 71811.html
vadymbanker
 
Повідомлень: 261
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 20:44

  vadymbanker написав:Обсуждалась выше. Инвест прибыль тоже облагается военным сбором, её налогоплательщик высчитывает самостоятельно, и отображает в декларации.

А чего это самостоятельно высчитывает? Это обязанность брокера. Налогоплательщик только отражает это у себя в декларации.
И куда спешить :roll: , еще полгода до начала этого процесса
Smitten
 
Повідомлень: 122
З нами з: 16.12.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 09:23

Re: Рынок ОВГЗ

Smitten написав:
  vadymbanker написав:Обсуждалась выше. Инвест прибыль тоже облагается военным сбором, её налогоплательщик высчитывает самостоятельно, и отображает в декларации.

А чего это самостоятельно высчитывает? Это обязанность брокера. Налогоплательщик только отражает это у себя в декларации.
И куда спешить :roll: , еще полгода до начала этого процесса
причем здесь брокер. вы вообще не соображаете в чем здесь дело. Ладно не подавайте ничего, посмотрите.
vadymbanker
 
Повідомлень: 261
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 19:46

vadymbanker
говорят можно принести хранителю справку от брокера у которого вы купили бумаги шоб он мог посчитать налох :)
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
Повідомлень: 4530
З нами з: 19.01.08
Подякував: 20 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9899100101
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
передача овгз между родственниками
zoawlhxc » Сер 05 чер, 2019 14:27
1 433
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 чер, 2019 20:12
asti
Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ? 1, 2, 3
Ірина_ » Пон 11 бер, 2019 10:32
28 4089
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 бер, 2019 16:03
greenozon
Когда фондовый рынок Украины начнет расти
alex_74 » Пон 11 бер, 2013 11:27
3 3741
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 кві, 2013 14:45
firef75

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.