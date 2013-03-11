Chuprynka написав:[quote="4712620:asti"]Подскажите, у кого-то есть опыт подачи налоговых деклараций по-причине получения доходов от ОВГЗ? Ого! А выдержку из законодательства, о том, что данные доходы не подпадают под налог тоже?
Скиньте, пожалуйста, такую выдержку, я с интересом почитаю, это что-то новое. А по факту операции с ОВГЗ облагаются подоходным налогом по ставке 0%(или вообще не облагаются), но подпадают под военный сбор, который обязаны удерживать автоматически. Если вы подаете декларацию, то в ней должна быть указана сумма удержанного военного сбора.[/quote] Обсуждалась выше. Инвест прибыль тоже облагается военным сбором, её налогоплательщик высчитывает самостоятельно, и отображает в декларации.