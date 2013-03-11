Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 24 лип, 2019 21:29
starsn написав: asti написав: Chuprynka написав:
[quote="4712620:asti"]Подскажите, у кого-то есть опыт подачи налоговых деклараций по-причине получения доходов от ОВГЗ?
Ого! А выдержку из законодательства, о том, что данные доходы не подпадают под налог тоже?
Скиньте, пожалуйста, такую выдержку, я с интересом почитаю, это что-то новое. А по факту операции с ОВГЗ облагаются подоходным налогом по ставке 0%(или вообще не облагаются), но подпадают под военный сбор, который обязаны удерживать автоматически. Если вы подаете декларацию, то в ней должна быть указана сумма удержанного военного сбора.[/quote]
Обсуждалась выше. Инвест прибыль тоже облагается военным сбором, её налогоплательщик высчитывает самостоятельно, и отображает в декларации.
http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-kon ... 71811.html
vadymbanker
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Додано: Чет 25 лип, 2019 20:44
vadymbanker написав:
Обсуждалась выше. Инвест прибыль тоже облагается военным сбором, её налогоплательщик высчитывает самостоятельно, и отображает в декларации.
А чего это самостоятельно высчитывает? Это обязанность брокера. Налогоплательщик только отражает это у себя в декларации.
И куда спешить
, еще полгода до начала этого процесса
Smitten
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 09:23
Smitten написав: vadymbanker написав:
Обсуждалась выше. Инвест прибыль тоже облагается военным сбором, её налогоплательщик высчитывает самостоятельно, и отображает в декларации.
А чего это самостоятельно высчитывает? Это обязанность брокера. Налогоплательщик только отражает это у себя в декларации.
И куда спешить
, еще полгода до начала этого процесса
причем здесь брокер. вы вообще не соображаете в чем здесь дело. Ладно не подавайте ничего, посмотрите.
vadymbanker
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 19:46
vadymbanker
говорят можно принести хранителю справку от брокера у которого вы купили бумаги шоб он мог посчитать налох
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J
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 23:24
Подскажите, как обычный физик где могу приобрести овгз? какие с ними подводные камни могут в отличии от депозита в банке, и какие плюсы?
Andrew_
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Додано: Суб 27 лип, 2019 07:38
Andrew_
почитайте цю гілку, сторінок 20-30 і всі питання відпадуть!
я раджу новачкам із цього
viewtopic.php?p=4704586#p4704586
greenozon
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Додано: Суб 27 лип, 2019 07:41
Час від часу оглядаю поточні новини брокерів по бумагах, побачив цікаву новину від брокера "Універ", а саме -
24-07-2019 Продаємо Облігації зовнішньої державної позики (eurobonds) Дата погашення: 25.09.2032 Ефективна дохідність: 7% Мінімальний лот: 100 шт до цих пір ніхто не пропонував ОЗДП! перша пташка?
greenozon
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Додано: Пон 29 лип, 2019 10:30
greenozon написав:
Час від часу оглядаю поточні новини брокерів по бумагах, побачив цікаву новину від брокера "Універ", а саме -
24-07-2019
Продаємо Облігації зовнішньої державної позики (eurobonds)
Дата погашення: 25.09.2032
Ефективна дохідність: 7%
Мінімальний лот: 100 шт
до цих пір ніхто не пропонував ОЗДП!
перша пташка?
Я бы тоже продавал сейчас с такой доходностью, если бы купил с доходностью выше 9%))
accord_trading_ltd
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Додано: Пон 29 лип, 2019 10:38
Пишут что Макар Пасенюк из ICU уже покинул Украину.
Вменять будут 364-ю УКУ — злоупотребление властью или служебным положением из корыстных побуждений, 368-ю — получение неправомерной выгоды и 209-ю — легализацию средств, полученных преступным путем.
http://www.ukrrudprom.com/news/Glavniy_ ... raini.html
accord_trading_ltd
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