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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 9899100101
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 21:29

Рынок ОВГЗ

starsn написав:
  asti написав:
  Chuprynka написав:[quote="4712620:asti"]Подскажите, у кого-то есть опыт подачи налоговых деклараций по-причине получения доходов от ОВГЗ?
Ого! А выдержку из законодательства, о том, что данные доходы не подпадают под налог тоже?

Скиньте, пожалуйста, такую выдержку, я с интересом почитаю, это что-то новое. А по факту операции с ОВГЗ облагаются подоходным налогом по ставке 0%(или вообще не облагаются), но подпадают под военный сбор, который обязаны удерживать автоматически. Если вы подаете декларацию, то в ней должна быть указана сумма удержанного военного сбора.[/quote]
Обсуждалась выше. Инвест прибыль тоже облагается военным сбором, её налогоплательщик высчитывает самостоятельно, и отображает в декларации.

http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-kon ... 71811.html
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 20:44

  vadymbanker написав:Обсуждалась выше. Инвест прибыль тоже облагается военным сбором, её налогоплательщик высчитывает самостоятельно, и отображает в декларации.

А чего это самостоятельно высчитывает? Это обязанность брокера. Налогоплательщик только отражает это у себя в декларации.
И куда спешить :roll: , еще полгода до начала этого процесса
Smitten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 09:23

Re: Рынок ОВГЗ

Smitten написав:
  vadymbanker написав:Обсуждалась выше. Инвест прибыль тоже облагается военным сбором, её налогоплательщик высчитывает самостоятельно, и отображает в декларации.

А чего это самостоятельно высчитывает? Это обязанность брокера. Налогоплательщик только отражает это у себя в декларации.
И куда спешить :roll: , еще полгода до начала этого процесса
причем здесь брокер. вы вообще не соображаете в чем здесь дело. Ладно не подавайте ничего, посмотрите.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 19:46

vadymbanker
говорят можно принести хранителю справку от брокера у которого вы купили бумаги шоб он мог посчитать налох :)
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 23:24

Re: Рынок ОВГЗ

Подскажите, как обычный физик где могу приобрести овгз? какие с ними подводные камни могут в отличии от депозита в банке, и какие плюсы?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 07:38

Andrew_

почитайте цю гілку, сторінок 20-30 і всі питання відпадуть!
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greenozon
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Час від часу оглядаю поточні новини брокерів по бумагах, побачив цікаву новину від брокера "Універ", а саме -



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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:30

  greenozon написав:Час від часу оглядаю поточні новини брокерів по бумагах, побачив цікаву новину від брокера "Універ", а саме -



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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:38

Пишут что Макар Пасенюк из ICU уже покинул Украину.

Вменять будут 364-ю УКУ — злоупотребление властью или служебным положением из корыстных побуждений, 368-ю — получение неправомерной выгоды и 209-ю — легализацию средств, полученных преступным путем.

http://www.ukrrudprom.com/news/Glavniy_ ... raini.html
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