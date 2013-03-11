Chuprynka написав:[quote="4712620:asti"]Подскажите, у кого-то есть опыт подачи налоговых деклараций по-причине получения доходов от ОВГЗ? Ого! А выдержку из законодательства, о том, что данные доходы не подпадают под налог тоже?
Скиньте, пожалуйста, такую выдержку, я с интересом почитаю, это что-то новое. А по факту операции с ОВГЗ облагаются подоходным налогом по ставке 0%(или вообще не облагаются), но подпадают под военный сбор, который обязаны удерживать автоматически. Если вы подаете декларацию, то в ней должна быть указана сумма удержанного военного сбора.[/quote] Обсуждалась выше. Инвест прибыль тоже облагается военным сбором, её налогоплательщик высчитывает самостоятельно, и отображает в декларации.
vadymbanker написав:Обсуждалась выше. Инвест прибыль тоже облагается военным сбором, её налогоплательщик высчитывает самостоятельно, и отображает в декларации.
А чего это самостоятельно высчитывает? Это обязанность брокера. Налогоплательщик только отражает это у себя в декларации. И куда спешить , еще полгода до начала этого процесса
причем здесь брокер. вы вообще не соображаете в чем здесь дело. Ладно не подавайте ничего, посмотрите.
J написав:vadymbanker говорят можно принести хранителю справку от брокера у которого вы купили бумаги шоб он мог посчитать налох
Прочитал вашу дискуссию про налоги .
Говорят тут что в укргазе декларация нужна по депо и овгз только от 2лимона ?
Это действительно так ? Если да то зачем садомазохизм в других банках и брокерах? Если можно а укргазбанке?
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.